ഇന്ന് ഏറെ പേരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് പ്രമേഹം. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില് പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ആശങ്കാജനകമായ വർധനവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മുതിര്ന്നവര്ക്ക് പുറമെ യുവാക്കളിലും കൗമാരക്കാരിലുമൊക്കെയാണ് പ്രമേഹം കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. മാറിയ ജീവിതശൈലിയും ആഹാരക്രമമൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് നിയന്ത്രിക്കാന് കഴിയാതെ വരുന്ന രോഗമാണിത്. പ്രമേഹം ബാധിച്ചാല് മറ്റ് പല അവയവങ്ങളേയും ബാധിക്കും. ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ഇന്സുലിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാതെ വരികയോ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ഇന്സുലിന് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് ഉയരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നാല് പ്രമേഹം മൂലം കണ്ണുകള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ച് പ്രശ്നങ്ങള് ഇനി പറയുന്നവയാണ്.
1. ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപതി
വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും തലച്ചോറിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ണിലെ റെറ്റിന എന്നു പറയുന്നത്. പ്രമേഹം റെറ്റിനയ്ക്കുള്ളിലെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിച്ചാല് അവ ദുര്ബലമാവുകയും വീക്കമുണ്ടാക്കുകയും അതില് നിന്ന് ദ്രാവകങ്ങള് ഒലിക്കാനും ക്രമേണ അത് അടഞ്ഞുപോകാനും കാരണമാകും. രോഗം തീവ്രമാകുമ്പോള് ഈ ദുര്ബലമായ രക്തക്കുഴലുകളില് നിന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും അവ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
മങ്ങിയ കാഴ്ച, കണ്ണില് ഇരുണ്ട സ്പോട്ടുകള്, കണ്ണിന് മുന്നില് എന്തോ ഒഴുകി നടക്കുന്ന തോന്നല് എന്നിവയെല്ലാം ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാല് കാഴ്ച പൂര്ണമായു നഷ്ടപ്പെടാം.
2. ഡയബറ്റിക് മാക്കുലര് എഡീമ
നമുക്ക് മുഖങ്ങള് തിരിച്ചറിയാനും വായിക്കാനും സൂക്ഷ്മതയുള്ളതും വിശദമായതുമായ കാഴ്ച നല്കാനും സഹായിക്കുന്ന റെറ്റിനയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഭാഗത്തേയാണ് മാക്കുല എന്നു പറയുന്നത്. പ്രമേഹം ബാധിച്ചാല് ദ്രാവകങ്ങള് മാക്കുലയിലേക്ക് എത്തുകയും അവ നീര് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഡയബറ്റിക് മാക്കുല ര് എഡീമയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ വീക്കം കാഴ്ചയെ ബാധിക്കും. പൂര്ണായ കാഴ്ച നഷ്ടത്തിലേക്കും നയിക്കാനിടയുണ്ട്.
മുകളില് പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപതിയുള്ളവര്ക്കാണ് ഡയബറ്റിക് മാക്കുലര് എഡീമയും കണ്ടുവരുന്നത്. ലേസര് തെറാപ്പിയും ഇഞ്ചക്ഷനുകളും പോലെയുള്ള ചിക്തസകള് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കില് വീക്കം കുറയ്ക്കാനും കാഴ്ചയെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.
3. ഗ്ലോക്കോമ
കണ്ണിലെ സമ്മര്ദ്ദം ഉയര്ന്ന തോതില് ഉണ്ടാകുമ്പോള് ഗ്ലോക്കോമ സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ണുകളെ തലച്ചോറുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക് നാഡീവ്യൂഹത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണിത്.
പ്രമേഹമുള്ളവരില് ഐറിസിന്റെ ഭാഗത്ത് അസാധാരണമായ പുതിയ രക്തക്കുഴലുകള് വളര്ന്ന് കണ്ണിലെ ദ്രാവകങ്ങള് ശരിയായ രീതിയില് ഒലിച്ചു പോകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇതുമൂലം കണ്ണിലെ സമര്ദ്ദം വര്ധിക്കുകയും ഒപ്റ്റിക നാഡികള്ക്ക് ക്ഷതമുണ്ടാകുകയും ചയ്യും. ഇത് കാഴ്ച നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകാനിടയുണ്ട്.
4. റെറ്റിന വിഘടിക്കുന്ന അവസ്ഥ
ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപതി വര്ധിക്കുന്ന രോഗികളില് കണ്ണിനുള്ളില് സ്കാര് ടിഷ്യൂ വളരാന് ഇടയാകും. ഈ കോശസംയുക്തങ്ങള് കണ്ണിന് പുറക് വശത്ത് നിന്ന് റെറ്റിനയെ വിഘടപ്പിച്ചെന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെ റെറ്റിന വിഘടിച്ചാല് കാഴ്ച പൂര്ണമായും നഷ്ടപ്പെടും.
റെറ്റിനയെ പഴയത് പോലെയാക്കാന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരും. പ്രമേഹം മാത്രമല്ല കണ്ണിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും പുകവലിയുമൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്.
5. തിമിരം
പലര്ക്കും 60 വയസ് കഴിഞ്ഞാല് തിമിരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കണ്ണിന്റെ ലെന്സ് മങ്ങിയ രോഗമാണ് തിമിരം.എന്നാല് പ്രമേഹം ഉള്ളവര്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തിമിരം ബാധിക്കാന് ഇടയുണ്ട്.
തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാന് സാധിക്കും.
Also Read:അസഹനീയമാണ് ആ ദിനങ്ങള്; അമിത രക്തസ്രാവവും ക്രമമല്ലാത്ത ആര്ത്തവവും അലട്ടുന്നുണ്ടോ? പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള്