സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് പൊണ്ണത്തടി, അമിതഭാരം എന്നിവ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, അർബുദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കൂടിയാണിതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2022 ൽ ലോകത്തുടനീളമുള്ള 8 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കന്നത്.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി ജീവിതശീലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പട്ടിണി കിടന്നും കഠിന വ്യായാമം ചെയ്തുമെല്ലാം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിരവധിയാണ്. മടി കാരണം ശരീരഭാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകാത്തവരും ഏറെയാണ്.
എന്നാൽ ഇനി തീവ്രമായ പരിശ്രമങ്ങളില്ലാതെ ലളിതമായ ചില മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലകൻ എറിക് റോബർട്ട്സ് പറയുന്നു. ഡയറ്റ് പിന്തുടരാതെ തന്നെ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശരീരഭാരം ഏകദേശം 10 കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട ഒരു വീഡിയോയിലാണ് എറിക് റോബർട്ട്സ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള നടത്തം
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു മാർഗളിൽ ഒന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നടക്കുക എന്നത്. ഓരോ തവണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം നടക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരഭാരം വലിയ തോതിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എറിക് റോബർട്ട്സ് പറയുന്നു. പടികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. ദിവസേനെ 3000 മുതൽ 5000 വരെ പടികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ കലോറി കത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ദഹനം, ഊർജ്ജം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വയറു വീർക്കൽ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.
പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം
ശരീരഭം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് അത്യന്തന്താപേക്ഷിതമാണ്. ടിഷ്യുകൾ നിർമ്മിക്കാനും നന്നാക്കാനും, എൻസൈമുകൾ, ഹോർമോണുകൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിനും, വിവിധ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവശ്യ പോഷകമാണ് പ്രോട്ടീൻ. രാവിലെ ഉറക്കമുണണർന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 20 മുതൽ 30 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഫിറ്റ്നസ് കോച്ച് എറിക് റോബർട്ട്സ് പറയുന്നു.
ജലാംശം നിലനിർത്തുക
ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപെട്ട ഒന്നാണ് ജലാംശം നിലനിർത്തുക എന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 20 മുതൽ 40 ഔൺസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച് ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഗുണം ചെയ്യും. അതേസമയം മധുര പാനീയങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, പാൽ ഉൾപ്പെടെ കലോറി അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
കലോറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കലോറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ കലോറിയുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ കലോറി കുറവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
