ന്യൂഡൽഹി: 18.5 കിലോ ഭാരമുള്ള ഗർഭാശയ മുഴ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്തു. ഡൽഹി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മുതിർന്ന മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധയും വകുപ്പ് മേധാവിയുമായ ഡോ. ദിനേഷ് കൻസാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹി ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് നിവാസിയായ അൻപത്തിയാറ് വയസുകാരിയിലെ ഗർഭാശയ മുഴയാണ് നീക്കം ചെയ്തതെന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നീക്കം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുഴയാണിതെന്നും വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. അഞ്ച് നവജാത ശിശുക്കളുടെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ മുഴയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം അവകാശപ്പട്ടു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗർഭാശയ മുഴകളിൽ ഒന്ന്
ലോകമെമ്പാടുമായി കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടെ നീക്കം ചെയ്ത ഗർഭാശയ മുഴകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നിരവധി മുഴകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും ഇതിനാൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നുവെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘം പറഞ്ഞു.
യൂറോളജി, അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംയുക്ത ശ്രമ ഫലം
യൂറോളജി, അനസ്തേഷ്യ, തീവ്ര പരിചരണം എന്നീ വിവിധ മെഡിക്കൽ ശാഖകളും വിജയത്തിന് കാരണമായെന്ന് ഡോ. ദിനേശ് കൻസാൽ പറഞ്ഞു. സാധാരണ പരിശോധനയിൽ കണ്ടതിനെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു മുഴയെന്നും ദിനേശ് കൻസാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഴ ഗർഭാശയം മറികടന്ന് കുടൽ, മൂത്രസഞ്ചി, മൂത്രനാളി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി മെഡിക്കൽ സംഘം പറഞ്ഞു. ആന്തരിക ശരീരഘടനയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിരുന്നുവെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു.
നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിലാണ് രോഗിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ശസ്ത്രക്രിയയായിരുന്നു. നാല് ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം രോഗി ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു. രോഗി വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായെന്നും രോഗി അറിയിച്ചതായി മെഡിക്കൽ സംഘം പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മുഴകൾ, അശ്രദ്ധ അരുതെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം
നിരവധി സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാശയ മുഴകൾ കണ്ടുവരുന്നതായും അശ്രദ്ധമായി തള്ളിക്കളയരുതെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോ. സുപ്രിയ മഹിപാൽ പറഞ്ഞു. അതിവേഗം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാമെന്നും സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവതികളാവണമെന്നും സുപ്രിയ മഹിപാൽ പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന സമയങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താറുള്ള ഗർഭാശയ മുഴകൾ സാധാരണമാണെന്നും എന്നാൽ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നതിനാൽ ചികിത്സ സങ്കീർണമാകുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. കൃത്യസമയത്ത് രോഗനിർണയം നടത്തിയാൽ, സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാനും ചികിത്സ എളുപ്പമാക്കാനും കഴിയും.
ALSO READ: ഗർഭാശയ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന പുതിയ ജീനോമിക് ഘടകങ്ങള് കണ്ടെത്തി; മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ