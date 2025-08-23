ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് കൊതുക്. വെറും 10 മില്ലീ മീറ്റർ വരെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കൊതുക് മതി മനുഷ്യ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാൻ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന രോഗവാഹകരായ ഇവ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു കൂടിയാണ്. അനോഫലിസ്, ക്യൂലക്സ്, ഈഡിസ്, മാൻസോനിയ, ആർമിജെരസ് എന്നീ ജനുസുകളിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്നത്. ഇവ പരത്തുന്ന ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സയോ മരുന്നുകളോ ഇല്ലെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് ഏക രക്ഷാകവചം. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സയില്ലാത്ത കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന 5 രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ്
ഫ്ലേവിവൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ്. ഏഷ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഇടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് ഈ വൈറസ് പരത്തുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിൽ മിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ചിലരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാറുമില്ല. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന പനി, അപസ്മാരം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇത് തലച്ചോറിൽ വീക്കമുണ്ടാകാനും സ്ഥിരമായ ന്യൂറോളജിക്കൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനും കാരണമായേക്കാം.
ഡെങ്കിപ്പനി
ഡെങ്കി വൈറസ് (DENV) മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറൽ അണുബാധയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി. വൈറസ് വാഹകരായ കൊതുകുകളുടെ കടിയേൽക്കുന്നത് വഴിയാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത്. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 100-400 ദശലക്ഷം ആളുകളെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മധ്യ, തെക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, പസഫിക് ദ്വീപുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ വൈറസ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഗർഭിണിയായിരിക്കെ കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരും എന്നതൊഴികെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗമല്ല ഡെങ്കിപനി. ഉയർന്ന പനി, കഠിനമായ തലവേദന, സന്ധി വേദന തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം മൂർഛിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയായ ഹെമറാജിക് ഫീവറിലേക്ക് നയിക്കും. ഡെങ്കിപ്പനി ചികിത്സിക്കാൻ മരുന്നുകളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല. രോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക ചികിത്സാരീതി.
സിക്ക വൈറസ്
ഒരുതരം ഫ്ലാവിവൈറസാണ് സിക്ക അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഈഡിസ് ഈജിപ്തി, ഈഡിസ് ആൽബോപിക്റ്റസ് തുടങ്ങിയ ചിലതരം കൊതുകൾ വഴിയാണ് രോഗം പകരുന്നത്. മിക്ക കേസുകളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല. ചിലരിൽ നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായേക്കാം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് മൈക്രോസെഫാലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ജനന വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പനി, തലവേദന, സന്ധി വേദന, കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് നിറം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. സിക്ക വൈറസ് ചികിത്സിക്കാനോ സുഖപ്പെടുത്താനോ പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുക എന്നിവ മാത്രമാണ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം.
ചിക്കുൻഗുനിയ
ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി, ഈഡിസ് ആൽബോപിക്റ്റസ് കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് ചിക്കുൻഗുനിയ. പെട്ടെന്നുളള ഉയര്ന്ന പനി, സന്ധികളില് വേദന, പേശിവേദന, ക്ഷീണം, ചുണങ്ങ്, സന്ധികളിലെ വീക്കം എന്നിവയാണ് പ്രധാന രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ. സന്ധിവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വൈകല്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജീവിത നിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെങ്കിലും ഗുരുതരമായ അപകട സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ്. വാക്സിനോ പ്രത്യേക ആന്റി വൈറല് ചികിത്സയോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് ശക്തമായ കവചം.
വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ്
ഫ്ലാവിവൈറസ് ജനുസിലെ ഒരു ആർഎൻഎ വൈറസാണ് വെസ്റ്റ് നൈൽ. ഇത് ഗുരുതരമായ നാഡീ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വൈറസ് വാഹകരായ കൊതുകുകളുടെ കടിയിലൂടെയാണ് രോഗം പകരുന്നത്. രോഗബാധിതരിൽ 80% പേരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറില്ല. ഇത് രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ കാരണമാകുന്നു. തലവേദന, കടുത്ത പനി, കഴുത്തിലെ കാഠിന്യം, മയക്കം, ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെടൽ, പേശി ബലഹീനത, പക്ഷാഘാതം, കോമ തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. നിലവിൽ ഈ രോഗത്തിന് പ്രത്യേകം മരുന്നുകളോ വാക്സിനുകളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകളും ഫലപ്രദമല്ല.
