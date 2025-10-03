ETV Bharat / health

ചുമയ്‌ക്ക് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ വൃക്ക തകരാറിനെ തുടർന്നുള്ള മരണം 9 ആയി. സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനക്കയച്ചു.

Representational Image (Getty image)
Published : October 3, 2025 at 6:12 PM IST

ഭോപാൽ: ചിന്ദ്വാരയിൽ ചുമയ്‌ക്കുള്ള സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും പീഡിയാട്രിക്‌സ് മേധാവിയുമായ ഡോ പവൻ നന്ദുർക്കറാണ് മരണ നിരക്ക് പുറത്ത് വിട്ടത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ആദ്യം ഏഴ് കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് എട്ട് കടന്നു. ചുമ മരുന്ന് കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൃക്ക തകരാറായതാണ് മരണത്തിന് കാരണം.

കോള്‍ഡ്രിഫ് എന്ന പേരിലുള്ള മരുന്നാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഡോ പവൻ നന്ദുർക്കർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, അന്വേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മരണത്തിന് കാരണമായെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സിറപ്പിൻ്റെ സാമ്പിളുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്‌ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

COUGH SYRUP DEATH Madhya Pradesh Chhindwara kidney failure children death
ഡോ പവൻ നന്ദുർക്കർ (ANI)

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ കോൾഡ്രിഫ്, നെസ്‌റ്റോ ഡിഎസ് കഫ് സിറപ്പുകളുടെ വിൽപ്പന ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിലവിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ പവൻ നന്ദുർക്കർ പറഞ്ഞു. അവയവങ്ങൾ തകരാറിലാകാൻ കാരണം പഴകിയ മരുന്നുകളാണ്. ഇതിന് വേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്‌ക്ക് അയച്ചു

അതേസമയം, മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂരിലെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചുമ സിറപ്പിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ലബോറട്ടറി പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ചികിത്സ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്‌ടറായ ശരദ് കുമാർ ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

ഒരു ഫാർമ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് സിറപ്പ് വിതരണം ചെയ്‌തത്. 660 കുപ്പി സിറപ്പ് വാങ്ങിയതായി ഉടമസ്ഥൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 594 കുപ്പികൾ ചിന്ദ്വാരയിലെ മൂന്ന് വിതരണക്കാരിലും 66 കുപ്പികൾ കമ്പനിയുടെ കൈവശം തന്നെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പതിനാറ് കുപ്പികളാണ് പരിശോധനയ്‌ക്ക് അയച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള സ്‌റ്റോക്കിൻ്റെ വിൽപന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശരദ് കുമാർ ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബർ 4 നും 26 നും ഇടയിലാണ് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അധികാരികളെ വിളിപ്പിച്ചതായി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ (സിഎംഎച്ച്ഒ) ഡോ. നരേഷ് ഗുന്നാഡെ പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം അയൽ സംസ്ഥാനത്തും

രാജസ്ഥാനിലെ സികാര്‍ ജില്ലയിലും സമാന സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് വയസുകാരന്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്. മരണങ്ങളുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 22 ബാച്ച് മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 22ന് ഭരത്പൂരില്‍ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് വയസുകാരനായ സമ്രത് ജാതവ് ആണ് അമ്മ മരുന്ന് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ മരിച്ചത്. സ്ഥലത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച മരുന്നായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കുട്ടികൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ജലദോഷം, ചുമ, പനി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വൃക്കളെ ബാധിക്കുകയും അവസ്ഥ വഷളാവുകയായിരുന്നു.

