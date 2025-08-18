ന്യൂഡൽഹി: ഒരിക്കലെങ്കിലും കൊവിഡ് വന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് വാർധക്യം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം. സ്ത്രീകളിലാണ് ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതല്ലെന്നും ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് പ്രായം കൂടുന്തോറും ധമനികൾ കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ളതാകുകയും പക്ഷാഘാതം, ഹൃദയാഘാതം എന്നിവയുൾപ്പെടയുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
"കൊവിഡ് രക്തക്കുഴലുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇത് നേരത്തെയുള്ള വാസ്കുലർ വാർധക്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇതുമൂലം രക്തക്കുഴലുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളതാവുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്", ഫ്രാൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാരീസ് സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ റോസ മരിയ ബ്രൂണോ പറഞ്ഞു.
"അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും തടയാൻ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്", ബ്രൂണോ പറഞ്ഞു.
യുറോപ്യൻ ഹാർട്ട് ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ 2020 സെപ്റ്റംബറിനും 2022 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ 16 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2,390 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. കൊവിഡ് ബാധിച്ച മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും രോഗികളില് രോഗബാധയില്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ധമനികൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. പുരുഷൻമാര അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ശ്വാസതടസം, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല കൊവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരിലും ഇത് കൂടുതലായിരുന്നു.
അതേസമയം കൊവിഡിനെതരെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരുടെ ധമനികൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് കാഠിന്യം കുറഞ്ഞവയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ഒരു കാരണം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളാകാം എന്ന് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു.
"സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലുള്ളതും ശക്തവുമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങള് നടക്കുന്നു. ഇത് അവരെ അണുബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇതേ പ്രതികരണം പ്രാരംഭ അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം രക്തക്കുഴലുകളുടെ കേടുപാടുകൾ വർധിപ്പിക്കും," ബ്രൂണോ പറഞ്ഞു.
