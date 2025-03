ETV Bharat / health

ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്തൂ; പ്രമേഹത്തെ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം - WAYS TO AVOID THE RISK OF DIABETES

Representative Image ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : Mar 27, 2025, 7:34 PM IST

ലോകത്തുടനീളം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രമേഹ ബാധിതരായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കണക്കെടുത്താൽ 77 ദശലക്ഷം പേർ പ്രമേഹത്തിന്‍റെ പിടിയിലാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2030 ഓടെ പ്രമേഹം ലോകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വലിയ മരണകാരണമായ മാറും. അതിനാൽ ഏതുവിധേനയും പ്രമേഹത്തെ തടയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രമേഹത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ നേരിടാതിരുന്നാൽ ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്ക്, വൃക്കരോഗം, നാഡീ തകരാര്‍, കാഴ്‌ച നഷ്‌ടപ്പെടല്‍, അവയവ വിച്ഛേദനം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ചെറുതെന്ന് കരുതി തള്ളി കളയുന്ന കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സങ്കീർണതകൾ തടയാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. പ്രമേഹത്തെ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന ചില സാധാരണ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. പാദ സംരക്ഷണം അവഗണിക്കും

പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പലരും പാദസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുന്നത് ഞരമ്പുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രക്തചംക്രമണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പാദങ്ങളിൽ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. പാദങ്ങളിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ, കുമിളകൾ, വൃണങ്ങൾ എന്നിവ പരിചരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അൾസറായി മാറുകയും സങ്കീർണതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുവായ ഭക്ഷണക്രമം

പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരം ഭക്ഷണത്തോട് വ്യത്യസ്‌തമായാണ് പ്രതികരിക്കുക. ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, പഴങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക, ഷുഗർ ഫ്രീ അനുകൂല ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ചിലരിൽ വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിനാൽ ഒരു ന്യൂട്രിഷ്യനെ സമീപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. രക്തത്തിലെ ഗ്ലുക്കോസിന്‍റെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക

ശാരീരിരിക അസ്വസ്ത്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മിക്കവരും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കാറുള്ളത്. ഇത് സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കും. അതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ പതിവായി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.