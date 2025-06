ETV Bharat / health

കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ ? എങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ - FOOD THAT CAN CAUSE MISCARRIAGE

Representative Image ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : June 3, 2025 at 5:47 PM IST 3 Min Read

അമ്മയാകുന്നതിനെ മുമ്പ് മാനസികമായും ശാരീരിരികമായും തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് അത്യന്തേപേക്ഷിതമാണ്. ഗർഭധാരണത്തിനായി ശരീരത്തെ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുക എന്നതാണ്. പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം, സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഗർഭധാരണത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിലും ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പും വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഇവ അറിയാതെ പോലും കഴിക്കുന്നത് ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, വീക്കം തുടങ്ങീ ഗർഭം അലസാൻ വരെ കാരണമായേക്കും. പ്രത്യുത്പാദനക്ഷതയെയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഗർഭം അലസാനും പ്രത്യുത്പാദനക്ഷതയ്ക്ക് ദോഷകരവുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം. കഫീനും എനർജി ഡ്രിങ്കുകളും

കഫീൻ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, ചോക്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ അമിത ഉപയോഗം പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി & ഗൈനക്കോളജി സെന്‍ററിന്‍റെ സ്ഥാപകനും മെഡിക്കൽ ഡയറക്‌ടറുമായ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി & ഐവിഎഫ് വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. കബേരി ബാനർജി പറയുന്നു. ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് ബാനർജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഗർഭിണികളും ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളും കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മദ്യം

മദ്യം ഫെർട്ടിലിറ്റി ഹോർമോണുകളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഇത് ഗർഭം അലസനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഗർഭകാലത്തും ഗർഭം ധരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മദ്യപാനം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ

ഗർഭിണികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ. ചിപ്‌സ്, ഇൻസ്റ്റന്‍റ് നൂഡിൽസ്, മധുര പലഹാരങ്ങൾ, പാക്ക്ഡ് ഫുഡ്‌സ് എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാനും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമാകും. മാത്രമല്ല പ്രത്യുത്പാദന സംവിധാനത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ഇടയാക്കും. മെർക്കുറി അടങ്ങിയ മത്സ്യം

ചിലതരം ട്യൂണ, അയല എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്‍റെ തലച്ചോറ്, നാഡീവ്യവ്യസ്ഥ എന്നിവയുടെ വികാസത്തെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഇവ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പകരം സൽമാൻ, മത്തി തുടങ്ങിയ മെർക്കുറി അളവ് കുറഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കാം. അതേസമയം മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ

ബേക്ക് ചെയ്‌തതും വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകൾ, ഒമേഗ-6 കൊഴുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീക്കം വർധിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയെ മോശമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഐവിഎഫ് പോലുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സകളുടെ പരാജയത്തിനും ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് ഡോ. ​​ബാനർജി പറയുന്നു.