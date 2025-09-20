ETV Bharat / health

യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വൻകുടൽ കാൻസർ വർദ്ധിക്കുന്നു: ഡയറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ

അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, അമിതവണ്ണം, മദ്യപാനം എന്നിവ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വൻകുടൽ കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

Representational Image (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 20, 2025 at 11:30 AM IST

ന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന കാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് വൻകുടൽ കാൻസർ. നേരത്തെ പ്രായമായവരിലാണ് വൻകുടൽ കാൻസർ കൂടുതലായി കണ്ടുവന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത് സാധാരമായി മാറി കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ വൻകുടൽ കാൻസറിന്‍റെ വർദ്ധനവ് ആശങ്കാജനകമാണെന്നാണ്. ജീവിതശൈലി, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, അമിതവണ്ണം, മദ്യപാനം എന്നിവയാണ് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ രോഗം പിടിപെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ദിവസേന കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വകുടൽ കാൻസറിന്‍റെ സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അത്തരത്തിൽ വൻകുടൽ കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ചുവന്ന മാംസം
ബീഫ്, പന്നിയിറച്ചി, മട്ടൻ തുടങ്ങിയ ചുവന്ന മാംസം പതിവായി കഴിക്കുന്നത് വൻകുടൽ കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഇവ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് അമിനുകൾ, പോളിസൈക്ലിക് ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ പോലുള്ള അർബുദകാരികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ ചുവന്ന മാംസത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.

സംസ്‌കരിച്ച മാംസം
ബേക്കൺ, ഹാം, സോസേജുകൾ, ഹോട്ട് ഡോഗുകൾ തുടങ്ങിയ സംസ്‌കരിച്ച മാംസങ്ങളും വൻകുടൽ കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. ഇവയിൽ ഉപ്പ്, നൈട്രേറ്റുകൾ,നൈട്രൈറ്റുകൾ, ദോഷകരമായ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്‌കരിച്ച മാംസം പതിവായി കഴിക്കുന്നത് വൻകുടൽ കാൻസറിന്‍റെ അപകട സാധ്യത വളരെയധികം കൂട്ടും.

ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങൾ
സോഡ, ശീതള പാനീയങ്ങൾ, മധുരമടങ്ങിയ ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയ പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങളുടെയും വൈറ്റ് ബ്രെഡ്, പേസ്ട്രികൾ എന്നീ ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെയും അമിത ഉപയോഗം ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം, വീക്കം, പൊണ്ണത്തടി എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കും. ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം വൻകുടൽ കാൻസറിന്‍റെ അപകട ഘടകങ്ങളാണ്.

ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ, അൾട്രാ പ്രോസസ് ചെയ്‌ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും ഉയർന്ന അളവിൽ ഉപ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൃത്രിമ സുഗന്ധങ്ങൾ, അഡിറ്റീവുകൾ, ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയും ധാരാളമുണ്ട്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് വീക്കം, പൊണ്ണത്തടി എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും വൻകുടൽ കാൻസറിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

മദ്യം
അമിതമായ മദ്യത്തിന്‍റെ ഉപഭോഗം വൻകുടൽ കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാൻസറുകളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ മദ്യപാനം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം.

പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ
പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി കഴിക്കുന്നതും വൻകുടൽ കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും. ഇത് വീക്കം, പൊണ്ണത്തടി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യം മോശമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കാലക്രമേണ വൻകുടൽ കാൻസറിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ മാംസം, വെണ്ണ, കൊഴുപ്പുള്ള പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

