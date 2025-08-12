മനുഷ്യരിലെ ഡിമെൻഷ്യ, അൽഷിമേഴ്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സകള് വികസിപ്പിക്കാന് പൂച്ചകൾ സഹായകരമായേക്കുമെന്ന് പഠനം. ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച പൂച്ചകൾക്ക് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗമുള്ള മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാല് ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള വിലപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകയാവുമിതെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നത്.
യുകെയിലെ എഡിൻബർഗ് സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പ്രസ്തുത പഠനത്തിന് പിന്നില്. ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച പൂച്ചകളുടെ തലച്ചോറിൽ അമിലോയിഡ്-ബീറ്റ എന്ന ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിനെ നിർവചിക്കുന്ന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. പ്രായമായ പല പൂച്ചകളിലും ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പൂച്ചകള് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗമുള്ളവരിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളായ ആശയക്കുഴപ്പം, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പെരുമാറ്റ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂച്ചകളിൽ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തന വൈകല്യത്തിനും ഓർമ്മക്കുറവിനും അമിലോയിഡ് ബീറ്റ എങ്ങനെ കാരണമാകുമെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നൽകുന്നതെന്ന് വാഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിസ്കവറി ബ്രെയിൻ സയൻസസിലെ പ്രധാന ഗവേഷകനായ റോബർട്ട് ഐ മക്ഗീച്ചൻ പറഞ്ഞു.
"മുൻകാലങ്ങളിൽ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ എലി മാതൃകകളെയാണ് വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എലികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോള് ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച പൂച്ചകളെ പഠിക്കുന്നത് അറിവ് വർധിപ്പിക്കാനും പൂച്ചകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും" - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള ചത്ത 25 പൂച്ചകളുടെ തലച്ചോറുകൾ സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇവയില് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച പ്രായമായ പൂച്ചകളുടെയും മറ്റ് പൂച്ചകളുടെയും സിനാപ്സുകളിൽ - മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ - അമിലോയിഡ്-ബീറ്റയുടെ രൂപീകരണം എന്നിവ ശക്തമായ മൈക്രോസ്കോപ്പി ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് സാധ്യമാക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്സുകളാണ്. അൽഷിമേഴ്സ് രോഗമുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഓർമ്മശക്തിയും ചിന്താശേഷിയും കുറയുന്നതിനാണ് ഇവയുടെ നഷ്ടം വഴിയൊരുക്കുകയെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ബാധിച്ച സിനാപ്സുകളെ തലച്ചോറിലെ സപ്പോർട്ട് സെല്ലുകളായ ആസ്ട്രോസൈറ്റുകളും മൈക്രോഗ്ലിയയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെയും തെളിവുകള് പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ALSO READ: എന്തു ചെയ്താലും ടെൻഷൻ! അതിരു കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം; മനസിനെ ശാന്തമാക്കിയാൽ ഗുണങ്ങളേറെ
സിനാപ്റ്റിക് പ്രൂണിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ തലച്ചോറിന്റെ വികാസ സമയത്ത് പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ഡിമെൻഷ്യയിലെ സിനാപ്സ് നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും. പൂച്ചകളിലെ ഡിമെൻഷ്യ മനസിലാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മാത്രമല്ല, അവയുടെ സമാനതകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗമുള്ളവർക്കുള്ള ഭാവി ചികിത്സകളുടെ വികസനത്തിനും ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ സഹായകമാകുമെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു.