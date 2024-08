ETV Bharat / health

മരുന്നുകൊണ്ട് മാറാത്തത് പാട്ടുകൊണ്ട് മാറ്റാം; വിഷാദത്തിന് സംഗീതം മറുമരുന്നെന്ന് പഠനം - DEPRESSION AND MUSIC THERAPY

By ETV Bharat Kerala Team

Left-File photo Zubin Mehta flicking his baton, Right- Photo Published by Researchers ( ANI, Cell Reports )