കേരളത്തിൽ അര്ബുദ മരണങ്ങളുടെ തോത് ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരുകയാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കുട്ടികളും യുവാക്കളുമാണ്. അര്ബുദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കാഷെക്സിയ എന്ന ശരീരം ശോഷിച്ച് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇസ്രയേലിലെ വെയ്സ്മാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെയും യുഎസിലെ ടെക്സസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംഡി ആൻഡേഴ്സൺ കാൻസർ സെൻ്ററിലെയും ശാസ്ത്രഞ്ജർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് കാഷെക്സിയ. പേശികളിലും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പിൻ്റെ കുറവ് ഭാരക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതുമൂലം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറിലാകുകയും ക്രമേണ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അര്ബുദ രോഗികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും മരിക്കുന്നത് കാഷെക്സിയ മൂലമാണ് എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിലെ വാഗസ് നാഡിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് തലച്ചോറും കരളും തമ്മിലുള്ള ആശയസംവേദനം സാധ്യമാക്കുന്നത്. അര്ബുദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വീക്കം വാഗസ് നാഡിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമരഹിതമാക്കുന്നു.
ഇത് കരൾ മെറ്റബോളിസത്തിന് തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും വിധം ശരീരം ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില അര്ബുദ രോഗികളിൽ 85 ശതമാനത്തോളം കാഷെക്സിയ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പാൻക്രിയാറ്റിക്, ശ്വാസകോശ രോഗികളിലാണ് ഇത്തരത്തില് ആരോഗ്യം നശിച്ച് ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞ് രോഗി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഡോ. നാമ ഡാർസിയും ഡോ. അലിഷ ഗാരറ്റും ചേർന്ന് എലികളിലെ വലത് വാഗസ് നാഡിയിൽ ചില ഉദ്ദീപനങ്ങള് നടത്തിയപ്പോൾ കാഷെകെ്സിയയുടെ തോത് കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതായും കീമോ തെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സകളോട് ശരീരം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് പ്രതികരിക്കാന് തുടങ്ങിയതായും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സെല് എന്ന ജേര്ണലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എലികളിലെ ഈ പരീക്ഷണം മനുഷ്യനിലും ക്ലിനിക്കല് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിജയിച്ചാല് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അര്ബുദ ചികിത്സയില് വലിയ മുന്നേറ്റമാകും ഇതുണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഗവേഷകര് പറയുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്ന ഈ ചികിത്സാരീതി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിനും കാൻസർ രോഗികളുടെ അതിജീവനത്തിനും കാരണമാവുന്ന ഒരു ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നും സംഘം ഉറപ്പു നൽകി.
ക്ലിനിക്കൽ ഉപയോഗത്തിനായി അംഗീകരിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ ചികിത്സാ രീതിയാതിനാൽ ഇത് താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ രോഗികളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ചികിത്സാരീതി അവലംബിക്കുന്നതോടൊപ്പം തലച്ചോറും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ശാരീരികാരോഗ്യത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായി പഠനം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
