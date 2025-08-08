Essay Contest 2025

ETV Bharat / health

മേക്കപ്പില്ലാതെ തന്നെ വിവാഹ ദിവസം തിളങ്ങാം; വരനും വധുവിനും വേണം പ്രത്യേക ഭക്ഷണം... - PRE WEDDING NUTRITION PLAN

വിവാഹദിവസമൊക്കെ അടുത്താല്‍ പലരും ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ. എന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും ഊര്‍ജം നിലനിര്‍ത്താനും ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read

വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ഉത്സവമായി മാറും. വസ്‌ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമൊക്കെ വാങ്ങാനും ഭക്ഷണമൊരുക്കാനുമൊക്കെയുള്ള തിരക്കുകളിലായിരിക്കും എല്ലാവരും. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ചെയ്‌താലും വധുവും വരനും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കാന്‍ കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിവാഹത്തിന്‍റെ നാളുകള്‍ അടുക്കുന്തോറും ഇരുവരും ലളിതമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. എല്ലാദിവസവും പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധനല്‍കേണ്ടത്. മികച്ച ചര്‍മ്മ നിലനിര്‍ത്താനും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും ഇത്തരം ഭക്ഷണം സഹായിക്കും. അത്തരം ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

1. ഇലക്കറികള്‍

വിറ്റാമിൻ എ, സി, കെ തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഇലക്കറികള്‍. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ രക്തയോട്ടം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ചീര: ചീരയിൽ ഫോളേറ്റ് കൂടുതലാണ്.ഇത് ഊർജ്ജം ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈനന്തിന ജീവിതത്തില്‍ പതിവായി ചീര ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് തിളക്കമുള്ള ചര്‍മം നിലനിര്‍ത്താനും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കമെന്ന് ന്യൂട്രീഷണല്‍ ലൈഫിന്‍റെ സ്ഥാപകയായ കെറി ഗ്ലാസ്മാന്‍ പറഞ്ഞു.

2.ബെറികൾ

വിറ്റാമിൻ സി, ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ് പവർഹൗസാണ് ബെറികൾ. വിറ്റാമിൻ സി കൊളാജൻ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിന് പ്രധാനമാണ്.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാനും, ചർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനും അകാല വാർദ്ധക്യം തടയാനും ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകള്‍ സഹായിക്കുന്നു. ബെറികളിലെ നാരുകൾ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും.

3.മത്സ്യം

സാൽമൺ, അയല, മത്തി, മറ്റ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾക്കും ചർമ്മ ഗുണങ്ങൾക്കും പേരു കേട്ടതാണ്. ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ശരീരം വരണ്ടു പോകുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വനിതാ ആരോഗ്യ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം പറയുന്നു . ഈ മത്സ്യങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണ്. കൂടാതെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. അവോക്കാഡോ

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

അവോക്കാഡോകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവ ചർമ്മത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഇ യുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണിത്. ഇത് ഒരു ആന്റിഓക്‌സിഡന്റാണ്, ഇത് ചർമ്മത്തെ ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചർമ്മത്തെ മൃദുവും യുവത്വവും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ ഉയർന്ന നാരുകളുടെ അളവ് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. അവോക്കാഡോ കഴിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ഉന്മേഷത്തോടെ നിലനിർത്തും.

5.നട്‌സ്

നട്‌സും വിത്തുകളും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മുടി വളർച്ചയ്ക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനും അവ മികച്ചതാണ്. ബദാമിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചർമ്മത്തെ അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

വാൽനട്ട്: ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നൽകുന്നു. ചിയ വിത്തുകൾ നാരുകളും ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ്. ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വീക്കം കുറയ്ക്കാനും അവ സഹായിക്കുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നട്‌സും വിത്തുകളും കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

6.മധുരക്കിഴങ്ങ്

മധുരക്കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങുകളിൽ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശരീരം വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മം നിലനിർത്തുന്നതിനും മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് ഒരു പ്രധാന പോഷകമാണ്.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ചർമ്മത്തെ അൾട്രാവയലറ്റ് കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചർമ്മകോശങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മധുരക്കിഴങ്ങ് നാരുകളുടെ നല്ല ഉറവിടം കൂടിയാണ്, ഇത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളെ വയറു നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

7. തൈര്

പ്രോട്ടീനുകളുടെയും പ്രോബയോട്ടിക്സുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് തൈര്. ദഹനത്തിനും കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇവ ഗുണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും ഊർജ്ജ നിലയും നൽകുന്നു. തൈരിൽ കാൽസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശക്തമായ അസ്ഥികളെയും പല്ലുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വിവാഹദിനത്തിൽ തിളക്കമുള്ളതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രീക്ക് തൈര് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

8. പയറും പരിപ്പും

പയറ്, കടല, മറ്റ് പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രോട്ടീൻ, ഇരുമ്പ്, നാരുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ ശക്തമായ പേശികളെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് ആരോഗ്യകരമായ രക്തപ്രവാഹത്തിനും ക്ഷീണം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. പയർവർഗ്ഗങ്ങളിലെ നാരുകൾ ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ നേരം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിര്‍ദേശം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശുപാർശകളും നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

Also Read: വിവാഹിതര്‍ക്ക് ഗുരുതര മറവി രോഗമോ? തലച്ചോറിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വില്ലനാകുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ഉത്സവമായി മാറും. വസ്‌ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമൊക്കെ വാങ്ങാനും ഭക്ഷണമൊരുക്കാനുമൊക്കെയുള്ള തിരക്കുകളിലായിരിക്കും എല്ലാവരും. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ചെയ്‌താലും വധുവും വരനും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കാന്‍ കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിവാഹത്തിന്‍റെ നാളുകള്‍ അടുക്കുന്തോറും ഇരുവരും ലളിതമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. എല്ലാദിവസവും പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധനല്‍കേണ്ടത്. മികച്ച ചര്‍മ്മ നിലനിര്‍ത്താനും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും ഇത്തരം ഭക്ഷണം സഹായിക്കും. അത്തരം ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

1. ഇലക്കറികള്‍

വിറ്റാമിൻ എ, സി, കെ തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഇലക്കറികള്‍. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ രക്തയോട്ടം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ചീര: ചീരയിൽ ഫോളേറ്റ് കൂടുതലാണ്.ഇത് ഊർജ്ജം ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈനന്തിന ജീവിതത്തില്‍ പതിവായി ചീര ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് തിളക്കമുള്ള ചര്‍മം നിലനിര്‍ത്താനും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കമെന്ന് ന്യൂട്രീഷണല്‍ ലൈഫിന്‍റെ സ്ഥാപകയായ കെറി ഗ്ലാസ്മാന്‍ പറഞ്ഞു.

2.ബെറികൾ

വിറ്റാമിൻ സി, ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ് പവർഹൗസാണ് ബെറികൾ. വിറ്റാമിൻ സി കൊളാജൻ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിന് പ്രധാനമാണ്.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാനും, ചർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനും അകാല വാർദ്ധക്യം തടയാനും ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകള്‍ സഹായിക്കുന്നു. ബെറികളിലെ നാരുകൾ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും.

3.മത്സ്യം

സാൽമൺ, അയല, മത്തി, മറ്റ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾക്കും ചർമ്മ ഗുണങ്ങൾക്കും പേരു കേട്ടതാണ്. ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ശരീരം വരണ്ടു പോകുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വനിതാ ആരോഗ്യ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം പറയുന്നു . ഈ മത്സ്യങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണ്. കൂടാതെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. അവോക്കാഡോ

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

അവോക്കാഡോകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവ ചർമ്മത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഇ യുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണിത്. ഇത് ഒരു ആന്റിഓക്‌സിഡന്റാണ്, ഇത് ചർമ്മത്തെ ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചർമ്മത്തെ മൃദുവും യുവത്വവും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ ഉയർന്ന നാരുകളുടെ അളവ് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. അവോക്കാഡോ കഴിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ഉന്മേഷത്തോടെ നിലനിർത്തും.

5.നട്‌സ്

നട്‌സും വിത്തുകളും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മുടി വളർച്ചയ്ക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനും അവ മികച്ചതാണ്. ബദാമിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചർമ്മത്തെ അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

വാൽനട്ട്: ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നൽകുന്നു. ചിയ വിത്തുകൾ നാരുകളും ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ്. ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വീക്കം കുറയ്ക്കാനും അവ സഹായിക്കുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നട്‌സും വിത്തുകളും കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

6.മധുരക്കിഴങ്ങ്

മധുരക്കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങുകളിൽ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശരീരം വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മം നിലനിർത്തുന്നതിനും മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് ഒരു പ്രധാന പോഷകമാണ്.

Fitness and Diet Tips HEALTHY FOOD Diet Tips for Engaged Couples Healthy Eating Guide
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ചർമ്മത്തെ അൾട്രാവയലറ്റ് കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചർമ്മകോശങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മധുരക്കിഴങ്ങ് നാരുകളുടെ നല്ല ഉറവിടം കൂടിയാണ്, ഇത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളെ വയറു നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

7. തൈര്

പ്രോട്ടീനുകളുടെയും പ്രോബയോട്ടിക്സുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് തൈര്. ദഹനത്തിനും കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇവ ഗുണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും ഊർജ്ജ നിലയും നൽകുന്നു. തൈരിൽ കാൽസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശക്തമായ അസ്ഥികളെയും പല്ലുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വിവാഹദിനത്തിൽ തിളക്കമുള്ളതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രീക്ക് തൈര് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

8. പയറും പരിപ്പും

പയറ്, കടല, മറ്റ് പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രോട്ടീൻ, ഇരുമ്പ്, നാരുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ ശക്തമായ പേശികളെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് ആരോഗ്യകരമായ രക്തപ്രവാഹത്തിനും ക്ഷീണം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. പയർവർഗ്ഗങ്ങളിലെ നാരുകൾ ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ നേരം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിര്‍ദേശം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശുപാർശകളും നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

Also Read: വിവാഹിതര്‍ക്ക് ഗുരുതര മറവി രോഗമോ? തലച്ചോറിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വില്ലനാകുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

FITNESS AND DIET TIPSHEALTHY FOODDIET TIPS FOR ENGAGED COUPLESHEALTHY EATING GUIDEPRE WEDDING NUTRITION PLAN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.