കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് മുലയൂട്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലോകമുലയൂട്ടല് വാരം ആചരിക്കുന്നത് 2025 ലെ ലോക മുലയൂട്ടല് വാരം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 7) അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല് ഏഴുവരെ ലോകമെമ്പാടും ലോക മുലയൂട്ടല് വാരം ആചരിക്കുക. മറ്റൊരു ഭക്ഷണത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്ത വിധം പോഷകപ്രദമാണത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാല്. അത് കേവലം ഒരു മൂലയൂട്ടലോ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നോ മാത്രമല്ല ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടിയാണ് ഓരോ തുള്ളി മുലപ്പാലിലൂടെയും കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ആദ്യത്തെ 1000 ദിവസങ്ങളില് (ഗര്ഭധാരണം മുതല് കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ടാം പിറന്നാള് വരെ) ഒരു കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറും ശരീരവുമുള്പ്പെടെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്ണായക കഥ അവിടെ എഴുതപ്പെടുകയാണ്. ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തില് നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇതുവരെ പറയാത്ത ചില വാഗ്ധാനങ്ങളിലൂടെയാണ്.
'സുവര്ണജാലകം' എന്നാണ് കാശിപൂരിലെ കെവിആർ ആശുപത്രിയിലെ നിയോനാറ്റോളജി ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. കുശാൽ അഗർവാൾ ഈ സമയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കാരണം കുഞ്ഞ് പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെയും ശരീരത്തിന്റെയും കോട്ടക്കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോള് ആ കോട്ടയില് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ കല്ലാണ് മുലപ്പാല്.
മുലപ്പാലിനെ നമ്മള് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ ഭക്ഷണമായി കരുതുകയാണ്. എന്നാല് അത് യഥാര്ത്ഥത്തില് അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ്. ഓരോ തുള്ളിയിലും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, ലാക്ടോഫെറിൻ, ലൈസോസൈമുകൾ, വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ പോലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരികളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. തന്നിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് അമ്മ കുഞ്ഞിലേക്കും പകര്ന്നു നല്കുന്നത്.
- അമ്മയും കുഞ്ഞിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെ മാന്ത്രികത
മുലയൂട്ടല് എന്നത് പവിത്രമായ ഒന്നാണ്. ആ അടുപ്പത്തിൽ, ഓക്സിടോസിൻ ഒഴുകുന്നു ("സ്നേഹ തന്മാത്ര" എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ), അത് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലും അമ്മയുടെ ഉത്കണ്ഠകളും ശാന്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പോസ്റ്റ്പാര്ട്ടത്തിനുള്ള ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് ഈ മുലയൂട്ടല്. മുലയൂട്ടുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് എന്താണ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു താളാത്മക പ്രവര്ത്തി കൂടിയാണത്.
ഈ ബന്ധം ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ധാരണയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ആയിരം ദിവസങ്ങളിലാണ് അമ്മ കുഞ്ഞിനായി മുലപ്പാല് നല്കുന്നത്.
- ഈ സുവർണ്ണ ബന്ധനത്തിനപ്പുറം ശാസ്ത്രമുണ്ട്
"മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അണുബാധ, ആസ്ത്മ, പ്രമേഹം, പെട്ടെന്നുള്ള ശിശുമരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ അമ്മയ്ക്കും ഏറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സ്തനാര്ബുദം, അണ്ഡാശയ അർബുദം, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, പ്രസവാനന്തര വിഷാദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്," ഡോ. അഗർവാൾ പറയുന്നു.
മുലപ്പാല് എപ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല. ആദ്യത്തെ പാൽ (കൊളസ്ട്രം) കട്ടിയുള്ളതും സ്വര്ണനിറത്തിലുള്ളതും പോഷകസമ്പന്നവുമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പൂര്ണ പ്രതിരോധശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് തുള്ളികള് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളു. ഒരു പനി വരുമ്പോള് അത് കുടുതല് വെള്ളം പോലെ ആവുകയും ആന്റിബോഡി സമ്പുഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുഞ്ഞ് വളരുന്തോറും ഇത് കലോറിയിലും മാറ്റം വരുന്നു. ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു പാലിനും ഇതുപോലെയുള്ള ഗുണ നല്കാന് കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു ആജീവനാന്ത മരുന്നായി ആ മുലപ്പാല് മാറുകയാണ്.
- മുലയൂട്ടാനൊരിടം
പല സ്ത്രീകളും മുലയൂട്ടാന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. മുലയുട്ടാന് അവര്ക്ക് മതിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതാണ് അതിനുള്ള വലിയ കാരണം. കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിന് പകരം അവര് ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു. കുഞ്ഞിനെ പൊതുയിടങ്ങളില് മുലയൂട്ടുന്നതിന് അവര് ലജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കുഞ്ഞിന് പശുവിന് പാല് മാത്രമാണ് നല്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ശരിയെന്ന് സമൂഹം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
മുലയൂട്ടുക എന്നത് അമ്മയുടെ അവകാശമാണ്. അതുപോലെ മുലപ്പാല് കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മാവകാശവും.ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായതില് നിന്ന് മാറി അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും നാം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുലയൂട്ടല് ഇടവേളകള് ഉണ്ടാകണം. അമ്മമാരെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം," ഡോ. അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുകയും പോറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഒരു ഗ്രാമം ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം.
എല്ലാ അമ്മമാർക്കും മുലയൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം... അതും കുഴപ്പമില്ല. മുലപ്പാൽ ബാങ്കുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, ദുർബലരായ നവജാതശിശുക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ നേരത്തെ ജനിക്കുന്നവർക്ക്, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
- ഓരോ തുള്ളിയിലും സ്നേഹം
മുലപ്പാൽ ഒരു ഔഷധമാണ്. വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കുഞ്ഞിന്ഡറെ ശരീരം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്നേഹമാണിത്. ആദ്യത്തെ 1,000 ദിവസങ്ങൾ ക്ഷണികമാണ്.
അവയിൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവിതം മാത്രമല്ല, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, വൈകാരിക അടിത്തറ എന്നിവ നൽകാനുള്ള ശക്തി ആ മുലപ്പാലിനുണ്ട്.
