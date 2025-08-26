ന്യൂഡൽഹി: അഞ്ച് മാസമായ ഗർഭിണിയുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ പോസിറ്റീവ് സ്തനാർബുദം കണ്ടെത്തി. ഗർഭകാലത്ത് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭ്രൂണത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനാൽ മാമോഗ്രാഫി ഒഴിവാക്കി. ശരീരം മുഴുവനും നടത്തിയ എംആർഐ സ്കാനിങിലൂടെ ഇടതു സ്തനത്തിലെ ലിംഫ് നോഡുകളിൽ ട്യൂമർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മറ്റു ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ട്യൂമർ ഇതുവരെ പടർന്നിട്ടില്ല.
ഗർഭം വേണ്ടെന്ന് വച്ച് അര്ബുദ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാകാനും യുവതിയോട് ആശുപത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗർഭം അലസിപ്പിച്ച് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിയോ ശസ്ത്രക്രിയയോ നടത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് രോഗിക്ക് ആശുപത്രി വിപുലമായ കൗണ്സിലിങ് നൽകിയതായും കൗണ്സിലിങിന് ശേഷം യുവതി ശസ്ത്രക്രിയ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
സർ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിയുടെ സഹചെയർപേഴ്സണ് ഡോ.രാകേഷ് കെ. ആർ. കൗൾ രോഗിക്ക് മാസ്റ്റക്ടമി നടത്തി. ശസ്ത്രകിയയ്ക്കു ശേഷം, പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡുകളിൽ കുടുതൽ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആദ്യ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികൾക്ക് കീമോതെറാപ്പി സുരക്ഷിതമാണ്.
ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വികാസത്തെ ഇത് ബാധിക്കില്ല മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി ചെയർപേഴ്സണ് ശ്യാം അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഒരു രോഗി ആഴ്ചയിൽ 12 തവണ പാക്ലിറ്റാക്സൽ കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയായിരുന്നിട്ടും ഭ്രൂണത്തിൻ്റ വളർച്ചയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും സാധാരണ യോനി പ്രസവത്തിലൂടെ ആരോഗ്യമുളള ഒരു കുഞ്ഞിന് അവൾ ജന്മം നൽകി. അതേസമയം, ഗർഭകാലത്ത് Anti- HER2neu തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് ദോഷം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വിപരീതഫലമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
പ്രസവശേഷം, ആന്ത്രാസൈക്ലിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കീമോതെറാപ്പി,ശാസ്ത്രക്രിയ എന്നിവ നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് റോഡിയോ തെറാപ്പി,ട്രാസ്റ്റുസുമാബ്, പെർട്ടുസുമാബ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷത്തെ Anti- HER2neu തെറാപ്പി, എട്ട് വർഷത്തെ ഹോർമോണ് തെറാപ്പി എന്നിവയും രോഗിക്ക് നൽകി. സങ്കീർണതകളൊന്നും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മയും കുഞ്ഞും നിലവിൽ ആരോഗ്യവതികളാണ്.
ശാസ്ത്രക്രിയ, വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ച് രണ്ട് ജീവൻ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു. സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലും സഹകരണവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്തെ സ്തനാർബുദ ചികിത്സ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ കേസ് പറയുന്നത്. ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയും കീമോതെറാപ്പിയും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
