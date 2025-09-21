കേരളത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗാളിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ഹൂഗ്ലിയില് വയോധികന് രോഗബാധ
Published : September 21, 2025 at 8:49 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: കേരളത്തിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹൂഗ്ലിയിലെ സെറാംപൂരി സ്വദേശിയായ പ്രബീർ കർമാകർ (56) എന്നയാളിലാണ് തലച്ചോറിനെ തിന്നുന്ന അമീബയെ കണ്ടെത്തിയത്.
കർമാകർ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വിവിധ ശാരീരിക പ്രശ്ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കുടുബം പറയുന്നു. ഈ വര്ഷം ഏപ്രില് ആരംഭത്തോടെ ഇയാള്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകാന് തുടങ്ങി. കൂടാതെ നടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായി. രോഗം മൂര്ച്ഛിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഡോക്ടര്മാരെ സ്ഥിരമായി കാണിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊൽക്കത്ത മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവിധ ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടും ഡോക്ടർമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട്, കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് അമീബയുടെ സാനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ട് മാസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അൽപ്പം സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ശരിയായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കേൾവിക്കുറവും ഉണ്ട്.
“കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി ആരംഭം വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തൊണ്ടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഞാന് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് ശുപാര്ശ ചെയ്തു. ഞാൻ ശിശു മംഗൾ ആശുപത്രിയിൽ ഉടന് തന്നെ പോയി. പരിശോധനയില് പിത്താശയ കല്ലുകൾ കണ്ടെത്തി. ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അതിനുശേഷം പെട്ടന്ന് വീണ്ടും തളര്ച്ച ഉണ്ടായി. എനിക്ക് സംസാരിക്കാന് കഴിയാതെ വന്നു. ശ്രീരാംപൂർ ശരംജിബി ആശുപത്രിയില് നിന്നും എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെ രണ്ട് മാസം ചികിത്സയിലായിരുന്നു.” -കർമാകർ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ പുറത്തെങ്ങും പോയിട്ടില്ല. ശ്രീരാംപൂരിലെ ഷിയോറഫുലി പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കലും ടാപ്പ് നന്നാക്കലുമാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ജോലി. പക്ഷേ എന്താണ് രോഗത്തിന് കാരണമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോളും മനസിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശാരീരികമായി ദുർബലനാണ് കര്മാകര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസിലായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്. ഇടയ്ക്കിടെ തളർന്നു വീഴുമായിരുന്നു. കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ. കേള്വിക്കുറവും കാഴ്ചക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആരംഭിക്കണമെന്നും ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞു". ഭാര്യ പമ്പ കർമാകർ പറഞ്ഞു.
ആശുപത്രിയില് നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോള് മുമ്പത്തേക്കാൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൈപ്പിലെ വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാര്യ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
