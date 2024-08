ETV Bharat / health

ഓറൽ കോളറ വാക്‌സിൻ ട്രയൽ വിജയകരം; 'ഹിൽക്കോൾ' പുറത്തിറക്കി ഭാരത് ബയോടെക് - Launches Cholera Vaccine HILLCHOL

Bharat Biotech Executive Chairman Krishna Ella (Left) and others launch oral cholera vaccine HILLCHOL in Hyderabad on Tuesday, August 27, 2024 ( ETV Bharat )