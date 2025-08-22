കാഴ്ച്ചയിൽ ചെറുതായ പലതും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കരണമാകുന്നവയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ. ഈ കുഞ്ഞൻ വിത്തുകളുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊരിക്കലും അതിനോട് പറയാൻ നമ്മളാരും മുതിരില്ല. മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, പ്രോട്ടീൻ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, ഫൈബർ എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണിത്. ശക്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളായ വിറ്റാമിൻ ഇ യും ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിവായി മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരഭാരം കുറയാക്കാനും ഓർമശക്തി, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ദിവസേനെ വെറും അഞ്ച് വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നത് പോലും ശരീരത്തിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകും. പതിവായി രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർത്ത മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തും
മത്തങ്ങ വിത്തുകളിൽ സിങ്ക് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിവായി ഇത് കഴിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. അണുബാധകളെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും.
ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും
മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മികച്ച സ്രോതസാണ് മത്തങ്ങാ വിത്ത്. ഹൃദയമിടിപ്പ് ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും ഇത് ഗുണകരമാണ്. പതിവായി മത്തങ്ങാ വിത്തുകൾ കുതിർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും
മത്തങ്ങ വിത്തിൽ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എന്ന സംയുക്തം ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹാപ്പി ഹോർമോണായ സെറോട്ടോണിനായി മാറുന്നു. ചെറിയ അളവിൽ പോലും മത്തങ്ങ വിത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ, സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മനസിനെ ശാന്തമാക്കാനും മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ ഗുണം ചെയ്യും.
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കും
മത്തങ്ങ വിത്തുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം ഇൻസുലിൻ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കും. പതിവായി മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസായുടെ അളവ് സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ ഫലപ്രദമാണ്. അതിനാൽ പ്രമേഹമുള്ളവരും പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ളവരും മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
എല്ലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും
എല്ലുകളെ ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ. അസ്ഥികളുടെ ബലം, കനം എന്നിവ കുറയുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അതിനാൽ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പതിവായി മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ കുതിർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.
ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും
കുതിർത്ത മത്തങ്ങ വിത്തുകളിൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനം എളുപ്പമാക്കുകയും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവയെല്ലാം ദഹനവ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കും.
കണ്ണുകളെയും ചർമത്തെയും സംരക്ഷിക്കും
വിറ്റാമിൻ ഇ പോലുള്ള ശക്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളുടെ നല്ലൊരു ഉറവിടമാണ് മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ. ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഓക്സിഡേറ്റിവ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല അകല വർധക്യത്തിൽ നിന്ന് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്.
പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും
പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിങ്ക് മത്തങ്ങ വിത്തിൽ വലിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിവായി ഇത് കഴിക്കുന്നത് ദീർഘകാല പുരുഷ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
