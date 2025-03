ETV Bharat / health

കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പൊക്കിളിൽ ഇതൊരിത്തിരി പുരട്ടി നോക്കൂ; ഗുണങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കും - BENEFIT OF USING GHEE ON NAVEL

Representative Image ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : Mar 17, 2025, 8:07 PM IST

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് നെയ്യ്. വിറ്റാമിൻ എ, ഡി, ഇ, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ് ഗുണങ്ങൾ, ആന്‍റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമൊക്കെയുള്ള നെയ്യ് സഹായിക്കും. ആയുർവേദ പ്രകാരം നെയ്യ് പൊക്കിളിൽ പുരട്ടുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനം പൊക്കിളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. ദഹന എൻസൈമുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ദഹന അവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. മലബന്ധം, ദഹനക്കേട്, വയറു വീർക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ചർമ്മാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളാൽ സമ്പുഷ്‌ടമാണ് നെയ്യ്. വിറ്റാമിൻ എ, ഡി, കെ, ഇ, ആന്‍റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ചർമ്മത്തിന്‍റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് ജേണൽ ഓഫ് ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ സയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും വരൾച്ച തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. ചർമ്മത്തിന്‍റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. ഹോർമോൺ സന്തുലിതമാക്കാൻ

വിറ്റാമിൻ എ, ഡി, ഇ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ നെയ്യിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ആയുർവേദം പ്രകാരം പൊക്കിളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടുന്നത് ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ ഗുണകരമാണ്. ആർത്തവ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും ആയുർവേദത്തിൽ പൊക്കിൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. നെയ്യിൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങയിട്ടുള്ളതിനാൽ തലച്ചോറിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഉറക്കത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും നെയ്യിലെ പോഷകങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഗുണം ചെയ്യും. ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കും. പൊക്കിളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടുന്നത് പോഷകങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആഗിരണം ചെയ്യാനും അണുബാധകൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്‍റെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും . ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.