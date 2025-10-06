മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കും
ചില തെറ്റായ മൂത്രമൊഴിക്കൽ ശീലങ്ങൾ ഗുരുതരമായ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കും.
Published : October 6, 2025 at 7:24 PM IST
ശരീരത്തിലെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ പിന്നീടാകാമെന്ന് കരുതി പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില തെറ്റായ മൂത്രമൊഴിക്കൽ ശീലങ്ങൾ പെൽവിക് ഫ്ലോറിന്റെയും മൂത്രസഞ്ചിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഇത് ഗുരുതരമായ പല മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കും. അതിനാൽ ഇത്തരം സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോള് ചെയ്യാന് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ
സാധാരണ മൂത്രസഞ്ചി 75 % നിറയുമ്പോഴാണ് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് മൂത്രസഞ്ചി നിറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ശൂന്യമാകാൻ ഇടയാകും. കാലക്രമേണ ഇത് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ സ്വാഭാവിക ശേഖരണ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ശരിയായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുകയും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇന്ഫെക്ഷന്, വൃക്ക അണുബാധ, മൂത്രാശയ കല്ല്, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാകും.
മുക്കി മൂത്രമൊഴിക്കൽ
ചില ആളുകൾക്ക് മലവിസർജ്ജന സമയത്ത് വിട്ടുമാറാത്ത ആയാസം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. മൂത്രം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മുക്കുന്നത് പെൽവിക് ഫ്ലോർ പേശികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും പെൽവിക് ഓർഗൻ പ്രോലാപ്സ്, മൂത്രശങ്ക എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ മൂത്രം സ്വാഭാവികമായി പുറന്തള്ളാൻ അനുവദിക്കുക.
മൂത്രം പിടിച്ചു നിർത്തൽ
ദീർഘനേരം മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ശീലം പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. മണിക്കൂറുകളോളം മൂത്രം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് വൃക്കയിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. കൂടാതെ മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത് മൂത്രസഞ്ചി ദുർബലമാകാനും മൂത്ര ചോർച്ച, അണുബാധ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും. ഇത് മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
പൂര്ണ്ണമായി മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കുക
ചില ആളുകൾ പൂർണമായി മൂത്രമൊഴിക്കാതെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട്. സമക്കുറവോ മറ്റ് തിരക്കുകളോ മൂലമാകാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശീലം മൂത്രസഞ്ചിയില് മൂത്രം അവശേഷിക്കാനും അണുബാധ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂത്രാശയ സിഗ്നലുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇന്ഫെക്ഷന് സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും.
മോശം സിറ്റിംഗ് പോഷിഷൻ
ചില ആളുകൾ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഈ ശീലം മൂത്രസഞ്ചിയിലും മൂത്രനാളിയിലും ഞെരുക്കം ഉണ്ടാക്കും. മാത്രമല്ല മൂത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെയും പെൽവിക് അലൈൻമെന്റിനെയും ഇത് ബാധിക്കും. അതിനാൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ശരിയായി ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
Also Read : പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വികാസവും മൂത്രാശയ പ്രശ്നങ്ങളും; എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം