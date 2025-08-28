കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള പെരുമണ്ണ പുത്തൂർ മഠം ആറങ്ങാടി സ്വദേശിനിക്കാണ് (42) രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗലക്ഷണം കണ്ടതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു അറിയിപ്പുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് ഇവർ പെരുമണ്ണയിലെ പുത്തൂർ മഠത്ത് താമസമാക്കിയത്.
എന്നാല് ഇവര്ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അസുഖം ബാധിച്ചതെന്നത് വ്യക്തമല്ല. പുതിയ കേസ് കൂടി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി. 3 മാസം പ്രായമുള്ള ചികിത്സയിലുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. മറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന് കുളങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യത്തില് ആരോഗ്യ വിഭാഗവും പഞ്ചായത്തും ജനങ്ങള്ക്ക് കര്ശന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജലാശയങ്ങള്ക്ക് സമീപം മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ലഘുലേഖകള് വീടുകളില് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. വാര്ഡ് തലങ്ങളില് ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും.
മറ്റ് രോഗബാധിതർ: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരാൾക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മലപ്പുറം ചേലമ്പ്രം സ്വദേശിയായ യുവാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 47കാരനായ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കൂടാതെ താമരശേരിയിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ അഞ്ച് പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 49കാരനും ചേളാരി സ്വദേശിയായ 11കാരിക്കും ഓമശേരി സ്വദേശിയായ 3 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും അന്നശേരി സ്വദേശിയായ 38കാരനുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.
97 ശതമാനം മരണ നിരക്കുള്ള രോഗമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം. മലിനജലം മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ തലച്ചോറിൽ എത്തുന്നത്. അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് 1 മുതൽ 9 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. തുടർന്ന് കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, ഓക്കാനം, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദന എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാകും.
Also Read: സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും നേട്ടങ്ങൾ; 7 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൂടി ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരം