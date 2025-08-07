വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ യുവാക്കള് കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പങ്കാളികളെ ലഭിക്കാതെ പുരനിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം നടക്കാത്തതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. പെണ്കുട്ടികളില് കൂടുതലും വിവാഹത്തിന് തയാറാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹിക വിഷയമാണ്.
വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ടും പങ്കാളികളെ ലഭിക്കാത്തവര്ക്ക് വിവിധ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് കൂടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. എന്നാല് വിവാഹം കഴിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിവാഹിതരായവര്ക്ക് ആശങ്ക ജനപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാന് പോകുന്നത്.
ഒരു ആജീവനാന്ത പങ്കാളി കൂട്ടിനുള്ളത് ഏകാന്തത ഇല്ലാതാക്കാനും മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹിയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയവുമൊന്നുമില്ല. എന്നാല് പുതിയ പഠനം മിക്ക ആളുകളേയും ആശങ്കയിലാക്കിട്ടുണ്ടാകും. തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തില് വിവാഹം വില്ലനാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്. വിവാഹിതരായവര്ക്ക് ഡിമെന്ഷ്യ സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്.
- മറവി രോഗം
മറവിരോഗം ഏറ്റവും കൂടുതല് കണ്ടുവരുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചവരിലാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. അമേരിക്കയിലെ 'ദ ജേര്ണര് ഓഫ് ദ അല്ഷിമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിലാണ് മറവി രോഗത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുഎസിലെ ഫ്ളോറിഡ സര്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകള് സ്വാഭാവികജീവിതത്തോടൊപ്പം മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ വിവാഹിതരായ 24,107പൗരന്മാരെ 18 വര്ഷത്തോളം നിരീക്ഷിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു കണ്ടെത്തല്. വിവാഹം മാനസികാരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷണത്തിലൂടെ പറയുന്നത്.
അല്ഷിമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ 'അല്ഷിമേഴ്സ് ആന്റ് ഡിമെന്ഷ്യ' ജേണലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തില് വിവാഹിതരായവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവര്, പങ്കാളി മരിച്ചവര്, വിവാഹമോചിതര് എന്നിവര്ക്ക് അല്ഷിമേഴ്സ് രോഗവും ലൂവി ബോഡി ഡിമെന്ഷ്യയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള മറവിരോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത 50 ശതമാനമോ അതില് കുറവോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
- വിവാഹം അപകടമല്ല
അവിവാഹിതര്ക്കും വിവാഹമോചിതരായവര്ക്കും ഡിമെന്ഷ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നതും പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ച് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്ന് ഗവേഷകര് തന്നെ പറയുന്നു. വിവാഹം അപകടമല്ല.
ആളുകള് വിശ്വസിക്കുകയും സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിത രീതിയല്ല വിവാഹത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വൈകാരിക അതൃപ്തി മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനത്തില് പറയുന്നത്. അസുന്തഷ്ടമായ ദാമ്പത്യജീവിതം മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
- സമ്മര്ദ്ദം നിറഞ്ഞ ജീവിതം
വിവാഹിതരായ ആളുകള്ക്ക് സാമൂഹിക ഇടപെടല് കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബിനിയാകുന്നവര്ക്ക്. സമ്മര്ദം, വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങൾ ഗുരുതര ഡിമെന്ഷ്യക്ക് കാരണമാകും. ആദ്യമേ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചാല് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില് നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. എന്നാല് വിവാഹജീവിതവും മാനസികാരോഗ്യവും തമ്മില് ശക്തിയേറിയ ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര് പറയുന്നുണ്ട്.
