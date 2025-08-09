പ്രായം വെറും നമ്പര് മാത്രമാണ്... പുഷ്പം പോലെയാണ് തന്നെക്കാള് ഭാരമുള്ള വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഉയര്ത്തിയത്. കണ്ടുനിന്നവരെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 70 കാരിയുടെ പ്രകടനം. ഞൊടിയിടയില് പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്ന ഈ മുത്തശിക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയ ഒരു പേരുമിട്ടു. വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മുത്തശി.
അങ്ങ് അലഹബാദിലാണ് ഈ മുത്തശി. പേര് റോഷ്നി ദേവി സാങ്വാന്. വെറും രണ്ട് വര്ഷമേ ആയിട്ടുള്ളു റോഷ്നി മുത്തശി ജിമ്മില് എത്തിയിട്ട്. 105 കിലോ ഭാരം വരുന്നതൊക്കെ അനായാസം റോഷ്നി എടുത്തുയര്ത്തും.
തന്റെ 68ാംവയസില് സന്ധിവേദനയെ തുടര്ന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ഫിസിയോ തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജിമ്മില് പോയാലോ എന്ന ഐഡിയ തോന്നുന്നത്. പിന്നീട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. നേരെ ജിമ്മിലേക്ക്. ദിവസങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതും കൂടുതല് കരുത്തയാകുന്നതും അനുഭവപ്പെടുന്നതായി റോഷ്നിക്ക് തോന്നി. കൃത്യമായ വ്യായാമം തന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല ദശലക്ഷകണക്കിന് പ്രായമായവരുടെ ജീവിതം തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് പ്രചോദനമാകുകയും ചെയ്തു.
പ്രായമായവര്ക്ക് തീവ്ര വ്യായാമത്തെ സാധിക്കില്ലെന്ന പൊതുബോധത്തെയാണ് റോഷ്നി തിരുത്തി കുറിച്ചത്. സമീപകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ജേണല് ഓഫ് ഏജിംഗ് ആന്ഡ് ഫിസിക്കല് ആക്ടിവിറ്റിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോള് പ്രായമായവരുടെ പേശികള്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. െവയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം പ്രായമായവരില് ചെറുപ്പക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള പേശി വേദന മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളുവെന്നും പഠനത്തില് പറയുന്നുണ്ട്.
ലളിതമായതും പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് റോഷ്നി ഈ പ്രായത്തിലും പിന്തുടരുന്നത്. ഇത് പേശിബലം നിലനിര്ത്തുന്നതിലും ഊര്ജം നല്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, 105 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമായി അവർ ഡെഡ്ലിഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ അവർ എപ്പോഴും തയ്യാറാണെന്നും ആവേശഭരിതരാണെന്നും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലകന് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിലും ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
റോഷ്നി മുത്തശിയുടെ ഡയറ്റ് പ്ലാന്
സസ്യാഹാരമാണ് റോഷ്നി ദേവി കഴിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യാധിഷ്ഠിതമായ പ്രൊട്ടീന് ആണ് ഡയറ്റില് അധികവും ഉള്പ്പെടുത്താറുള്ളത്, റോഷ്നി പറഞ്ഞു.
- വ്യായാമത്തിന് മുമ്പ് : ഓട്സ്, 10 ബദാം, 10 ഉണക്കമുന്തിരി എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് റോഷ്നി തന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്.
- ഉച്ചഭക്ഷണം : ലളിതമായ രീതിയിലുള്ള ഉച്ചഭക്ഷമാണ് റോഷ്നി എന്നും കഴിക്കാറുള്ളത്. ചെറിയ അളവില് ചോറ്, പരിപ്പ്, ഫ്രഷ് സാലജ്, തൈര് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തും.
- അത്താഴം : ചെറുപയര്, പരിപ്പ് എന്നിവ ചേര്ന്ന ദാല് ആണ് അത്താഴത്തിനായി കഴിക്കുന്നത് അതില് പനീറും പച്ചമുളകും ചേര്ക്കും. ഏകദേശം വൈകുന്നേരം കഴിയുന്നതോടെ ഇവ കഴിക്കും.
- ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്: ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കും.
1. ഓട്സ്
ഭക്ഷണത്തിലെ നാരുകളുടെയും പ്രോട്ടീനിന്റെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഓട്സ്. സ്ഥിരമായ ഊര്ജം നല്കാന് ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ഇവ വ്യായാമത്തിന് മുന്പുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. അവയിൽ വിറ്റാമിനുകൾ (ബി വിറ്റാമിനുകൾ പോലുള്ളവ), ധാതുക്കൾ (മാംഗനീസ്, ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ളവ), ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
2. ബദാം:
ബദാമിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ, മഗ്നീഷ്യം, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവ നാരുകളും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബദാം ഊർജ്ജം നല്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഉറവിടമാണ്. കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ പേശികളുടെ ബലത്തിന് ഇത് സഹായിക്കും. ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം മഗ്നീഷ്യം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ബലത്തിനും ഇത് മികച്ചതാണ്. കൂടാതെ, ബദാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമമാണ്.
3. ഉണക്കമുന്തിരി
ഉണക്കമുന്തിരിയിൽ പ്രകൃതിദത്ത പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, ഇരുമ്പ്, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യായാമത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ഉണക്കമുന്തിരി വേഗത്തിൽ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. പൊട്ടാസ്യം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുകയും മലബന്ധം തടയുകയും ചെയ്യും, ഇത് അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഒരു മികച്ച ലഘുഭക്ഷണമായി മാറുന്നു.
4. ചോറ്
ശരിയായ അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കില് ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കില്ല. വ്യായാമത്തിന് ശേഷം ഗ്ലൈക്കോജൻ സംഭരണം നിറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉറവിടമാണ് ചോറ്. ഇത് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതിനാൽ പരിശീലന സെഷനുകൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ഇത് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
5. പയറുവര്ഗങ്ങള്
സസ്യാഹാരികൾക്കും പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസിക് പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ്സാണ്. കൂടാതെ, പരിപ്പ് നാരുകളുടെയും ഇരുമ്പ്, ഫോളേറ്റ് പോലുള്ള അവശ്യ പോഷകങ്ങളുടെയും നല്ല ഉറവിടമാണ്. പയറിലെ ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും നാരുകളും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ നേരം വയറു നിറഞ്ഞത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
6. ഫ്രഷ് സാലഡ്
ഒരു പുതിയ സാലഡിൽ വിവിധതരം പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇവ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും നാരുകളും നൽകുന്നു. സാലഡുകളിൽ കലോറി കുറവാണ്, പക്ഷേ പോഷകങ്ങൾ കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ അനാവശ്യമായ ഭാരം വർദ്ധിക്കാതെ ഊർജ്ജം നില നിലനിർത്താൻ അവ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലെ നാരുകൾ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ നേരം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
7. തൈര്
തൈരിൽ പ്രോട്ടീൻ, കാൽസ്യം, പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. തൈരിലെ കാൽസ്യം അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരോദ്വഹനക്കാർക്കും പ്രായമായവർക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
8. പനീറിനൊപ്പം ചെറുപയര് പരിപ്പ് ദാല്
പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ, അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് പനീര്, ചെറുപയര് പരിപ്പ് ദാല്. ഇത് വയറു നിറയ്ക്കുന്നതും പോഷകസമൃദ്ധവും വിശപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള ഒരു മാര്ഗമാണ്.
9. പാൽ
പ്രായമായവരുടെ അസ്ഥികളുടെയും സന്ധികളുടെയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നല്ല അളവിൽ കാൽസ്യം ആവശ്യമാണ്. കാൽസ്യം, പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ ഡി, മറ്റ് നിരവധി അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് പാൽ. പാൽ കുടിക്കുന്നത് അസ്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഊർജ്ജ സംഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യും. രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുള്ള പാൽ കുടിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
