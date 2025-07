ETV Bharat / health

ഇതൊക്കെയാണോ രാവിലെ കഴിക്കുന്നത്? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ശരിക്കും പെട്ടു, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ പ്രഭാത ഭക്ഷണങ്ങളിതാ... - 7 FOODS TO AVOID FOR BETTER HEALTH

UNHEALTHY BREAKFAST ( Getty Images )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 9, 2025 at 12:35 PM IST 4 Min Read

പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം. രാവിലെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊര്‍ജവും പോഷകങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നതാവണം പ്രഭാത ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിലേക്കാവണം ഓരോ പ്രഭാതവും. ശരീര വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും പ്രാതല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു പകലിന്‍റെ അത്രയും തന്നെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള രാത്രിയുടെ ഇടവളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാതല്‍ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുതെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്ക് ദോശ, ഇഡ്ഡിലി, ഉപ്പുമാവ്, പുട്ട് എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലര്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാനും ചൂടോടെ കഴിക്കാനും ധാരാളം മറ്റുള്ളതും പ്രഭാത ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്‌തവത്തില്‍ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഡയറ്റീഷ്യനായ ശ്വേത സാഹ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പ്രകാരം വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും മൈക്രോ ന്യൂടിയന്‍റുകളൊക്കെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്നതാണ്. ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വലിയ അളവില്‍ ആവശ്യമാണ്. ഈ സൂക്ഷ്‌മ പോഷകങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഊര്‍ജം നല്‍കുന്നത്. മിക്ക ഭക്ഷണങ്ങളും സമീകൃതാഹാരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും ആനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതില്‍ പൂരിത കൊഴുപ്പുകളും സോഡിയവും കൂടുതലാണ്. നാരുകളും പ്രൊട്ടീനുകളും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി നിങ്ങള്‍ കഴിക്കരുതെന്ന് സാഹ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) ഇവ എളുപ്പത്തിലും സൗകര്യപ്രദവും രുചികരവുമായ പ്രഭാതഭക്ഷണ ഓപ്ഷന്‍റെ പേരിലാണ് ജനപ്രിയമായത്. എന്നാൽ സീരിയലുകളിൽ പഞ്ചസാര കൂടുതലും പോഷകങ്ങളുടെ അഭാവവും ഉള്ളതിനാൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഇവ അനാരോഗ്യകരമായ പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ്. മിക്ക പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും അധിക പഞ്ചസാരയും നാരുകൾ കുറവുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച ധാന്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ, ഈ പ്രഭാതഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീനുകളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല്‍ പെട്ടെന്ന് വയറു നിറയുന്നതായി തോന്നും. ബേക്കറി ഇനങ്ങൾ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ ക്രോസന്‍റസ്, മഫിനുകൾ, ഡോനട്ട്സ് എന്നിവ കഴിക്കാന്‍ പലരും ഇഷ്‌ടപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവ ഏറ്റവും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ്. ശുദ്ധീകരിച്ച മാവും പഞ്ചസാരയും അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇത് കലോറി കൂടുതലുള്ളതാക്കുകയും പോഷകമൂല്യം കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) ബേക്കറി ഇനങ്ങളിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ കൂടുതലും പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ കുറവുമാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. ഇത് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിശപ്പ് മാറുമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശക്കുന്നതായും തോന്നും. മാത്രമല്ല ശരീരഭാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും. രുചിയുള്ള ഓട്‌സ്‌മീല്‍ പരമ്പരാഗത ഓട്‌സിൽ നാരുകളും സസ്യാധിഷ്ഠിത പ്രോട്ടീനും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ കുടലിലെ മൈക്രോബയോമിന് മികച്ചതാവുകയും കൊളസ്‌ട്രോളിന്‍റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീര്‍ഘനേരം വയറു നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടും.

UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ പരമ്പരാഗത ഓട്‌സ് നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രുചിയുള്ള തൽക്ഷണ ഓട്‌സ് അതേ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. രാവിലെ ചൂടോടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാന്‍ പലരും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതിനായി ഓട്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. െന്നാല്‍ അവയിലെ ചേരുവകള്‍ പോഷക മൂല്യം കുറച്ചേക്കാം. ഈ ഫ്ലേവർഡ് ഓട്‌സ് പാക്കറ്റുകളിൽ പലപ്പോഴും പഞ്ചസാരയും കൃത്രിമ അഡിറ്റീവുകളും കൂടുതലാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. വറുത്തതും പൊരിച്ചതും UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) വറുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാഷ് ബ്രൗണിൽ അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, കലോറികൾ, സോഡിയം എന്നിവ കൂടുതലാണ്. പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെയും മറ്റ് പോഷകങ്ങളുടെയും നല്ല ഉറവിടമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. എന്നാല്‍ എണ്ണയിൽ വറുക്കുന്നത് അവയുടെ പോഷകമൂല്യം കുറയ്ക്കുന്നു. സോഡിയം കൂടുതലുള്ള ഹാഷ് ബ്രൗൺ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും. പാൻകേക്കുകൾ UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) പ്രഭാതഭക്ഷണ ഓപ്ഷനുകളുടെ പുതിയൊരു ഫാഷനാണ് പാൻകേക്കുകൾ. ശുദ്ധീകരിച്ച മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും വെണ്ണയും പഞ്ചസാര സിറപ്പുകളും ചേർത്ത് തയാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. ഇത് ആരോഗ്യപ്രദമല്ല. പാൻകേക്കുകളിൽ നാരുകൾ കുറവായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ അധിക ഗ്ലൂക്കോസിനെ ചെറുക്കാൻ ശരീരം ഇൻസുലിൻ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ അത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പാൻകേക്കുകൾ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണ്. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിലും വൈറ്റ് ടോസ്റ്റിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച മാവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ നാരുകൾ കുറവാണ്. കുടൽ മൈക്രോബയോമും മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വൈറ്റ് ബ്രെഡിന് പകരം കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകൾ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) രാവിലെ തിരക്കിട്ട് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പലരും ആദ്യ ഭക്ഷണമായി മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് ആ സമയത്ത് വയറു നിറച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൽ നാരുകളും പ്രോട്ടീനും കുറവായതിനാൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഇത് നല്ലതല്ല. പോഷക ഗുണങ്ങൾ കുറവുള്ള ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ചേരുവകള്‍ ചേര്‍ത്തായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും. സാൻഡ്‌വിച്ചുകൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് ഇവ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. ഈ സാൻഡ്‌വിച്ചുകളിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പ്, ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര, സോഡിയം എന്നിവ കൂടുതലാണ്. പ്രഭാതഭക്ഷണമായി സാൻഡ്‌വിച്ചുകള്‍ തിരെഞ്ഞടുക്കാറുണ്ട്. അതില്‍ പലപ്പോഴും നാരുകളും മറ്റ് പ്രധാന പോഷകങ്ങളും ഇല്ല. UNHEALTHY BREAKFAST (Getty Images) പ്രത്യേകിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണ സാൻഡ്‌വിച്ചുകളിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പ്, ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര, സോഡിയം എന്നിവ കൂടുതലായിരിക്കാം. പ്രഭാതഭക്ഷണ സാൻഡ്‌വിച്ചുകളുടെ ബ്രെഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നാരുകളും മറ്റ് പ്രധാന പോഷകങ്ങളും ഇല്ല. Also Read: സൂചനകള്‍ നിസ്സാരമാക്കരുത്, ചര്‍മ്മാരോഗ്യം സൗന്ദര്യത്തിന്‍റെ ചുരുക്കെഴുത്തല്ല; സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പണിപാളും...