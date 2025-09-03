ETV Bharat / health

കടുത്ത വയറു വേദന, യുവതിയുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തത് 222 കല്ലുകൾ; അപൂർവമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ - 222 STONES IN GALLBLADDER

കടുത്ത വയറു വേദനയെ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തത് 222 കല്ലുകൾ. സംഭവം അടൂർ ആശുപത്രിയിൽ. അപൂർവമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ.

Medical Team Performed Surgery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 8:31 PM IST

പത്തനംതിട്ട: യുവതിയുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്നും ഡോക്‌ടർമാർ നീക്കം ചെയ്‌തത് 222 കല്ലുകൾ. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ നാൽപതുകാരി വീട്ടമ്മയുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും കല്ലുകൾ പുറത്തെടുത്തത്. അടൂർ ലൈഫ് ലൈൻ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇത്രയും കല്ലുകൾ പുറത്തെടുത്തത്.

ലൈഫ് ലൈൻ ആശുപത്രി ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്പറോസ്കോപ്പി വിഭാഗം തലവൻ ഡോ മാത്യൂസ് ജോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റെക്‌ടമി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വലുതും ചെറുതുമായ 222 കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തത്. വളരെ അപൂർമായിട്ടാണ് ഇത്രത്തോളം കല്ലുകൾ പിത്താശയത്തിൽ കാണുകയെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു. പുറത്തെടുത്ത കല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഡോക്‌ടർമാരെ പോലും അത്‌ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Stones Removed through Surgery (ETV Bharat)

ഒരു വർഷമായി വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന വീട്ടമ്മ ഒരു മാസത്തിനു മുമ്പേയാണ് ലൈഫ് ലൈനിൽ കൺസൾട്ടേഷന് എത്തുന്നത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള വയറുവേദന ആയതിനാൽ തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പിത്താശയക്കല്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഡോ അജോ അച്ചൻകുഞ്ഞ്, ഡോ. ഷീജാ പി വർഗീസ്, ഡോ. പ്യാരി പി എൻ, ഡോ. ഷഹനാ ഷാജി, ഡോ. കെ എസ് ലക്ഷ്‌മി ഭായി എന്നീ ഡോക്‌ടർമാരും, സിസ്റ്റർ ജ്യോതി രാജൻ, ടെക്‌നിഷ്യൻമാരായ ഷിനു ഷാജി, വൈഷ്‌ണവി, ഷിജിൻ സാമുവേൽ, എന്നിവരും ഡോ മാത്യൂസ് ജോണിനെ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സഹായിച്ചു. സംഘത്തിന് വലിയ അഭിനന്ദനമാണ് ലഭിച്ചത്.

എന്താണ് പിത്താശയക്കല്ല്?

കരളിന് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു െചറിയ അവയവമാണ് പിത്താശയം. പിത്തസഞ്ചി എന്നും പേരുണ്ട്. കരൾ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ ലയിപ്പിക്കുയാണ് പിത്തസഞ്ചിയുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം. ഈ പിത്തസഞ്ചിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് പിത്താശയ കല്ല് അഥവാ ഗാള്‍ ബ്ലാഡർ സ്‌റ്റോണ്‍സ്.

പിത്താശയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചെറിയ ക്രിസ്റ്റലുകള്‍ പോലുള്ള കല്ലുകളാണ് ഗാള്‍ ബ്ലാഡർ സ്‌റ്റോണ്‍സ്. കൊളസ്ട്രോള്‍, പിത്തരസം എന്നിവ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതു മൂലമാണ് ഇവ രൂപപ്പെടുന്നത്. പിത്തരസം കാത്സ്യ ലവണവുമായി ചേരുമ്പോള്‍ ചെറിയ കല്ലുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.

പിത്തരസത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതും ലവണങ്ങളുടെ അഭാവവുമെല്ലാം ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. പിത്തരസത്തിന് ഗാഢത കൂടുന്നതും പൊണ്ണത്തടിയും ക്രമരഹിതമായ അനാരോഗ്യ ഭക്ഷണശീലവും എല്ലാം രോഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

Stones Removed through Surgery (ETV Bharat)
