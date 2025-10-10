കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട്; സുബീന് പണം സൂക്ഷിച്ചത് പേഴ്സണല് സെക്യൂരിറ്റിമാരുടെ അക്കൗണ്ടില്, രണ്ട് പേര് അറസ്റ്റില്
ഗായകന് സുബീന് ഗാര്ഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി.
By PTI
Published : October 10, 2025 at 1:41 PM IST
ഗുവാഹത്തി: പ്രശസ്ത അസമീസ് ഗായകൻ സുബീൻ ഗാര്ഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേഴ്സണര് ഓഫിസര്മാര് (പിഎസ്ഒ) അറസ്റ്റില്. നന്ദേശ്വര് ബോറ, പരേഷ് ബൈശ്യ എന്നിവരാണ് ദിവസങ്ങള് നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയില് അറസ്റ്റിലായത്. വര്ഷങ്ങളായി സുബീന് ഗാര്ഗിനോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഇരുവരും.
വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇരുവരേയും അസം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇരുവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഗാര്ഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഗാര്ഗിന്റെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നിയോഗിച്ച പേഴ്സണര് ഓഫിസര്മാരാണ് ഇരുവരും. നന്ദേശ്വര് ബോറയും പരേഷ് ബൈശ്യയും തമ്മില് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇരുവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലായി ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ വരവില് കവിഞ്ഞ സമ്പാദ്യം ഇരുവര്ക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
അതേസമയം പേഴ്സണല് ഓഫിസര്മാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് സുബീന് തന്റെ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും അതില് ഭൂരിഭാഗവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. നേരത്തെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി സുബീന് പണം ഇവരെ ഏല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുബീന്റെ ഭാര്യ ഗരിമ ഗാര്ഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കോപ്പികള് പി എസ് ഒമാരുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഡയറിയില് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഗരിമ പറഞ്ഞു. ഇതേസമയം മറ്റു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും ഗരിമ പറഞ്ഞു.
നോര്ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലില് പങ്കെടുക്കാനായി സിംഗപ്പൂരില് എത്തിയ സുബീന് സെപ്റ്റംബര് 19 നാണ് മരിക്കുന്നത്. കടലില് സ്കൂബ ഡൈവിംഗിനിടെയാണ് മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോര്ട്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത്.
എന്നാല് മരണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് സുബീന് ഗാര്ഗിന്റെ ബാന്ഡിലെ അംഗവും ദൃക്സാക്ഷിയുമായ ശേഖര് ജ്യോതി ഗോസ്വാമി ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപികരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
സുബീന് ഗാര്ഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോര്ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവല് സംഘാടകനായ ശ്യാംകാനു മഹന്ത, ഗായകന്റെ ബന്ധുവും അസം പോലീസില് ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപന് ഗാര്ഗ്, മാനേജര് സിദ്ധാര്ഥ് ശര്മ, സംഗീതജ്ഞന് ശേഖര്ജ്യോതി ഗോസ്വാമി, ഗായകന് അമൃത് പ്രവ മഹന്ത എന്നിവരാണ് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായവര്.
സുബീനും സന്ദീപനും വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും സുബീന്റെ ഭാര്യ ഗരിമ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഉത്തരങ്ങള് വേണമെന്നും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില് പൂര്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
