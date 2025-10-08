ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണത്തിൽ അസം പൊലീസ് ഡിഎസ്പി പിടിയിൽ; കേസിൽ അഞ്ചാമത്തെ അറസ്റ്റ്
അസ്വഭാവിക മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് ബന്ധുവും അസം ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപൻ ഗാർഗ് പിടിയിലായത്.
Published : October 8, 2025 at 1:46 PM IST
ഗുവാഹത്തി: ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസം പൊലീസ് ഡിഎസ്പി പിടിയിൽ. കേസിൽ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ അറസ്റ്റാണ്. അസ്വഭാവിക മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് ബന്ധുവും അസം ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപൻ ഗാർഗ് പിടിയിലായത്.
നേരത്തെ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ചീഫ് ഓർഗനൈസർ ശ്യാംകാനു മഹന്ത, സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മാനേജർ സിദ്ധാർഥ് ശർമ്മ, ബാൻഡ് അംഗങ്ങളായ ശേഖർ ജ്യോതി ഗോസ്വാമി, അമൃത് പ്രഭ മഹന്ത എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് സന്ദീപൻ ഗാർഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഡിജിപി മുന്ന പ്രസാദ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
"സന്ദീപൻ ഗാർഗിനെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ ചോദ്യം ചെയ്തു. സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന മുങ്ങി മരണത്തിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ബന്ധുവും അസം ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപൻ ഗാർഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദീപൻ ഗാർഗിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡിൽ ആവശ്യപ്പെടും''- ഡിജിപി മുന്ന പ്രസാദ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് നാല് പേരും ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ശ്യാംകാനു മഹന്തയും സംഘവും സംഘടിപ്പിച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ നാലാമത് പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു സുബീൻ ഗാർഗ്. സെപ്തംബർ 19ന് കടലിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആദ്യ വാർത്ത. തുടർന്ന് മരണത്തിൽ അസ്വഭാവികതയുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.
കേസിൽ പ്രതികളിലൊരാളായ ഗോസ്വാമിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം, ഗാർഗിന്റെ മാനേജരായ സിദ്ധാർഥ് ശർമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം സംശയാസ്പദമായിരുന്നു. യാച്ച് പാർട്ടിക്ക് മദ്യം താൻ തന്നെ എത്തിക്കാമെന്ന് ശർമ്മ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും, യാച്ച് യാത്രയ്ക്കിടെ ബലമായി കപ്പൽ ജീവനക്കാരനെ മാറ്റി യാച്ച് ഓടിച്ച് യാത്രക്കാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ലൈഫ് ജാക്കറ്റില്ലാതെ നീന്തുകയായിരുന്ന ഗാർഗ് മുങ്ങിപ്പോയപ്പോള് "അവനെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ, പോകാൻ അനുവദിക്കൂ" എന്ന് ശര്മ ആക്രോശിച്ചിരുന്നു . ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തിയെന്നും ഗോസ്വാമി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.
ഗാർഗ് നീന്താൻ അറിയുന്നയാളാണ് എന്നും തനിക്കും ശർമ്മയ്ക്കും നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണെന്നും, അതിനാൽ മുങ്ങിമരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. ശ്യാംകാനു മഹന്ത, സിദ്ധാർത്ഥ് ശർമ എന്നിവർ ഗാർഗിന് വിഷം നൽകിയെന്നും ഗൂഢാലോചന മറച്ചുവെക്കാൻ മനപൂർവം സിംഗപ്പൂർ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നും ഗോസ്വാമി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
