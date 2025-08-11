പ്രശസ്ത തമിഴ് താരം യോഗി ബാബു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചലച്ചിത്രം സന്നിധാനം പി.ഒ യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ലേഡീസ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യരും തെന്നിന്ത്യൻ താരം ചേരനും ചേർന്നാണ് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തത്. സംവിധായകൻ അമുത സാരഥിയുടെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പ്രമേയം: ഭക്തിയും ത്രില്ലറും
ശബരിമല അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തെയും, അവിടേക്കുള്ള യാത്രയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ. ഇതിൽ ഭക്തിയും ത്രില്ലറും കോർത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മനുഷ്യവികാരങ്ങളും, മികച്ച ആഖ്യാനരീതിയും, ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് ശക്തമായൊരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം നൽകുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.
നിർമ്മാണം, താരങ്ങൾ, ലൊക്കേഷനുകൾ
സർവത സിനി ഗാരേജ്, ഷിമോഗ ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മധു റാവു, വി വിവേകാനന്ദൻ, ഷബീർ പത്താൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 170-ലധികം സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ച യോഗി ബാബുവിനൊപ്പം കന്നഡയിലെ മുൻനിര താരമായ രൂപേഷ് ഷെട്ടിയും ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷ വിശ്വനാഥാണ് നായിക.
ശബരിമല അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം, പമ്പ, എരുമേലി, ചെന്നൈ, പൊള്ളാച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ. യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവ് നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മറ്റ് താരങ്ങൾ
പ്രധാന താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സിതാര, പ്രമോദ് ഷെട്ടി, മൂന്നാർ രമേശ്, ഗജരാജ്, രാജ രുദ്രകോടി, സാത്വിക്, അശ്വിൻ ഹസ്സൻ, വിനോദ് സാഗർ, കൽക്കി രാജ, വിശാലിനി, തഷ്മിക ലക്ഷ്മൺ, മധു റാവു തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
സാങ്കേതികപ്രവർത്തകർ
അജിനു അയ്യപ്പനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എ.ജി.ആർ സംഗീതവും, വിനോദ് ഭാരതി ഛായാഗ്രഹണവും, പി.കെ. എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു. വിജയ് തെന്നരസു (കലാസംവിധായകൻ), മെട്രോ മഹേഷ് (സ്റ്റണ്ട്സ്), ജോയ് മതി (ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫി), നടരാജ് (വസ്ത്രാലങ്കാരം), മോഹൻ രാജൻ (ഗാനരചന) എന്നിവരാണ് മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ.
പാൻ-ഇന്ത്യൻ റിലീസ്
ഈ ചിത്രം തമിഴ്, കന്നഡ, തുളു, തെലുങ്ക്, മലയാളം എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം പാൻ-ഇന്ത്യൻ റിലീസിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.
