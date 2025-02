ETV Bharat / entertainment

Yash ( ETV Bharat )

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിപ്ലവാത്‌മക സിനിമാറ്റിക് സംരംഭമായി മാറുകയാണ് യാഷ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന 'ടോക്‌സിക്'. ആഗോള പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലും ചിത്രീകരിച്ച് ദ്വിഭാഷ ചിത്രമായാകും 'ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍-അപ്‌സ്' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) റിലീസിനെത്തുക. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലും ഒരേസമയം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് 'ടോക്‌സിക്'. ടോക്‌സിക് എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസോടു കൂടി ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആഗോള ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്‍. ഹോളിവുഡ് സിനിമയ്ക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ബിസിനസ്സിന് സമാനമായി ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ വിപണി സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ടോക്‌സിക് ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയാകും. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം എന്നീ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ അന്തർദേശീയ ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത് പുറത്തിറങ്ങും. 'കെജിഎഫി'ന് ശേഷം യാഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം ക്രോസ്-കൾച്ചറൽ കഥ പറയുന്ന രീതികളെ പുനർനിർവചിക്കും. ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്കും, ആഗോള പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ആസ്വാദന തലം ചിത്രം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സിനിമയോടടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. നിരവധി തവണ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ മലയാളിയായ സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസ് ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. "ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറമെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുമായി ആധികാരികമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്‌ടി രൂപപ്പെടുത്തുക. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി അന്തസത്ത ചോരാതെയാണ് കഥ പറയാൻ പരിശ്രമിച്ചത്. ഭാഷാപരവും സാംസ്‌കാരികപരവുമായ വ്യത്യസ്‌തത പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഒരു ആസ്വാദനതലം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു," ഗീതു മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു.