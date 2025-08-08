Essay Contest 2025

"ഭീരുക്കളായ ആണുങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ധീരയായ സ്ത്രീ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി; മീര ജാസ്‌മിൻ അമേരിക്കയിൽ...സേതുരാമയ്യരെ ഇറക്കണോ"; ശ്വേത മേനോന് പിന്തുണ - SUPPORT TO SHWETA MENON

നടി ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസില്‍ ശ്വേതയ്‌ക്ക് പിന്തുണയുമായി മലയാള സിനിമാ ലോകം. നടന്‍ ഇര്‍ഷാദ് അലി, എഴുത്തുകാരി എസ് ശാരദക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവര്‍ ശ്വേതയ്‌ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ധീരവനിതകള്‍ക്ക് ജീവിതം എന്നും കഠിനയുദ്ധം ആയിരിക്കുമെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി.

Shweta Menon (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 1:00 PM IST

നടി ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസില്‍ ശ്വേതയ്‌ക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രമുഖര്‍. അശ്ലീല സിനിമകളില്‍ അഭിനയിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചെന്നും രംഗങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് ശ്വേതയ്‌ക്കെതിരായ പരാതി. താരസംഘടനയായ അമ്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്വേത മത്സരിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടിക്കെതിരെ പരാതി വരുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് സിനിമ രാഷ്‌ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എഴുത്തുകാരി എസ് ശാരദക്കുട്ടി, നടന്‍ ഇര്‍ഷാദ് അലി തുടങ്ങിയവര്‍ വിഷയത്തില്‍ ശ്വേതയെ പിന്തുണച്ചു.

ഭീരുക്കളായ ആണുങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ധീരയായ സ്ത്രീ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് എഴുത്തുകാരി എസ് ശാരദക്കുട്ടി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. ധീരയായ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് എന്നും ജീവിതം കഠിനയുദ്ധം ആയിരിക്കുമെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു.

"ഭീരുക്കളായ ആണുങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ധീരയായ സ്ത്രീ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. അവർക്ക് എന്നും ജീവിതം കഠിന യുദ്ധം ആയിരിക്കും. തോൽക്കാന്‍ ആവില്ലാത്തതിനാൽ ആ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ആവില്ല. പൊരുതുക, മത്സരിക്കുക, കലഹിക്കുക, നിത്യ അസമാധാനികളായി തുടരുക", എസ് ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.

ശ്വേതാ മേനോനെ പിന്തുണച്ച് ആക്ഷേപഹാസ്യം നിറച്ചുള്ള പോസ്‌റ്റുമായാണ് ഇര്‍ഷാദ് അലി രംഗത്തെത്തിയത്. പാഠം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേരില്‍ താന്‍ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് ഇര്‍ഷാദ് അലി ഫേസ്‌ബുക്കിലെത്തിയത്.

"അറിഞ്ഞിടത്തോളം മീര ജാസ്‌മിൻ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നു. സേതുരാമയ്യരെ ഇറക്കി അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും വക്കീലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല! ഞാൻ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കണോ? അതോ ഒളിവിൽ പോണോ?"

അശ്ലീല സിനിമകളില്‍ അഭിനയിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ശ്വേത മേനോനെതിരെ മാര്‍ട്ടിന്‍ മേനാച്ചേരി എന്നയാളാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. 'കളിമണ്ണ്', 'രതിനിര്‍വേദം', 'കാമസൂത്ര പരസ്യം', 'പാലേരി മാണിക്യം' തുടങ്ങി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ശ്വേത അഭിനയിച്ച സിനിമകളില്‍ നടി ഇന്‍റിമേറ്റായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് നടിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍.

ഐടി നിയമപ്രകാരം 67 (എ) പ്രകാരവും ഇമ്മോറല്‍ ട്രാഫിക് നിരോധന നിയമ പ്രകാരവുമാണ് കേസ്. അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേയ്‌ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്വേതയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

അതേസനയം പരാതിക്കാരന്‍റെ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതവും ദുരുദ്ദേശപരവും ആണെന്നാണ് ശ്വേതയുടെ പ്രതികരണം. താന്‍ അഭിനയിച്ച സിനിമകളെല്ലാം സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ അംഗീകാരം നേടിയതാണെന്നും ശ്വേത പറയുന്നു.

