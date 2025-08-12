ETV Bharat / entertainment

"എന്തൊരു ഭംഗി ഉള്ള ഷര്‍ട്ടാണ്! എന്ത് ക്ഷമയാണ്..എങ്ങനെ കഴിയുന്നു; എന്‍റെ ആ പഴയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം കാണുന്നു": ശാരദക്കുട്ടി - SARADAKUTTY ABOUT MOHANLAL

ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചും മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരി എസ്.ശാരദക്കുട്ടി. മോഹന്‍ലാലിനെ കാണാനായി മാത്രം ശനിയും ഞായറും ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് താനെന്നും ശാരദക്കുട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

SARADAKUTTY MOHANLAL MALAYALAM MOVIE NEWS ശാരദക്കുട്ടി
Mohanlal (Video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചും മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരി എസ്.ശാരദക്കുട്ടി. തന്‍റെ ആ പഴയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് താനെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ വരുന്ന വീക്കെന്‍ഡ് എപ്പിസോഡുകളാണ് (ശനി, ഞായര്‍) താന്‍ കാണുന്നതെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരിയുടെ പ്രതികരണം. എത്ര ലജ്ജാലുവായും എത്ര സുന്ദരനായും സക്രീനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്‌ലാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നാണ് ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന് എന്തൊരു ക്ഷമയാണെന്നും ഫൗള്‍ പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും എന്തൊരു മര്യാദ ആണെന്നും അവര്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മര്യാദയില്ലാതെ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാന്‍ അറിയാത്ത, കള്ളം പറയാനും കള്ളം കാണിക്കാനും മടി ഇല്ലാത്ത, ലവലേശം ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ വന്ന് ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ മോഹന്‍ലാലിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. എത്ര പണം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ആത്‌മാവിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു.

"എത്ര ലജ്ജാലുവും ശാന്തനും ആയ എത്ര സുന്ദരമായി സക്രീനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്‌ലാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് മോഹന്‍ലാല്‍! ശനിയും ഞായറും, എന്‍റെ ആ പഴയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം ബിഗ് ബോസ് കണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും കണ്ടു.

എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഷർട്ട് ആയിരുന്നു ! എത്ര മനോഹരമായ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യം !! എന്തു ക്ഷമയാണ് ! ഫൗൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും എന്തൊരു മര്യാദ !!

മോഹൻലാലിന് എങ്ങനെ ഇത്ര അലങ്കോലപ്പെട്ട്, അലമുറയിട്ട്, ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മര്യാദ ഇല്ലാതെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാന്‍ അറിയാത്ത, കള്ളം പറയാനും കള്ളം കാണിക്കാനും മടി ഇല്ലാത്ത, ലവലേശം ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ വന്ന് ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നു!

എത്ര പണം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെയൊരു ടീമിനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ആത്‌മാവിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഒന്നോ രണ്ടോ മര്യാദക്കാരെ കാണാനുണ്ട് ഇടയിൽ. അവർ വേഗം പുറത്തേയ്‌ക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പ്", എസ്. ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.

Also Read: ഇത് ബിഗ് ബോസില്‍ ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യം..രേണു സുധിയുടെ കള്ളത്തരം കയ്യോടെ പൊക്കി മോഹന്‍ലാല്‍; വീഡിയോ വൈറല്‍ - RENU SUDHI S FRAUD VIDEO

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചും മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരി എസ്.ശാരദക്കുട്ടി. തന്‍റെ ആ പഴയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് താനെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ വരുന്ന വീക്കെന്‍ഡ് എപ്പിസോഡുകളാണ് (ശനി, ഞായര്‍) താന്‍ കാണുന്നതെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരിയുടെ പ്രതികരണം. എത്ര ലജ്ജാലുവായും എത്ര സുന്ദരനായും സക്രീനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്‌ലാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നാണ് ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന് എന്തൊരു ക്ഷമയാണെന്നും ഫൗള്‍ പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും എന്തൊരു മര്യാദ ആണെന്നും അവര്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മര്യാദയില്ലാതെ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാന്‍ അറിയാത്ത, കള്ളം പറയാനും കള്ളം കാണിക്കാനും മടി ഇല്ലാത്ത, ലവലേശം ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ വന്ന് ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ മോഹന്‍ലാലിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. എത്ര പണം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ആത്‌മാവിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു.

"എത്ര ലജ്ജാലുവും ശാന്തനും ആയ എത്ര സുന്ദരമായി സക്രീനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്‌ലാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് മോഹന്‍ലാല്‍! ശനിയും ഞായറും, എന്‍റെ ആ പഴയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം ബിഗ് ബോസ് കണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും കണ്ടു.

എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഷർട്ട് ആയിരുന്നു ! എത്ര മനോഹരമായ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യം !! എന്തു ക്ഷമയാണ് ! ഫൗൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും എന്തൊരു മര്യാദ !!

മോഹൻലാലിന് എങ്ങനെ ഇത്ര അലങ്കോലപ്പെട്ട്, അലമുറയിട്ട്, ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മര്യാദ ഇല്ലാതെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാന്‍ അറിയാത്ത, കള്ളം പറയാനും കള്ളം കാണിക്കാനും മടി ഇല്ലാത്ത, ലവലേശം ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ വന്ന് ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നു!

എത്ര പണം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെയൊരു ടീമിനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ആത്‌മാവിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഒന്നോ രണ്ടോ മര്യാദക്കാരെ കാണാനുണ്ട് ഇടയിൽ. അവർ വേഗം പുറത്തേയ്‌ക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പ്", എസ്. ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.

Also Read: ഇത് ബിഗ് ബോസില്‍ ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യം..രേണു സുധിയുടെ കള്ളത്തരം കയ്യോടെ പൊക്കി മോഹന്‍ലാല്‍; വീഡിയോ വൈറല്‍ - RENU SUDHI S FRAUD VIDEO

For All Latest Updates

TAGGED:

SARADAKUTTYMOHANLALMALAYALAM MOVIE NEWSശാരദക്കുട്ടിSARADAKUTTY ABOUT MOHANLAL

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.