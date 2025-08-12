മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചും മോഹന്ലാലിനെ കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരി എസ്.ശാരദക്കുട്ടി. തന്റെ ആ പഴയ മോഹന്ലാലിന്റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് താനെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു. മോഹന്ലാല് വരുന്ന വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡുകളാണ് (ശനി, ഞായര്) താന് കാണുന്നതെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരിയുടെ പ്രതികരണം. എത്ര ലജ്ജാലുവായും എത്ര സുന്ദരനായും സക്രീനില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് മോഹന്ലാല് എന്നാണ് ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നത്. മോഹന്ലാലിന് എന്തൊരു ക്ഷമയാണെന്നും ഫൗള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും എന്തൊരു മര്യാദ ആണെന്നും അവര് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മര്യാദയില്ലാതെ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാന് അറിയാത്ത, കള്ളം പറയാനും കള്ളം കാണിക്കാനും മടി ഇല്ലാത്ത, ലവലേശം ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ വന്ന് ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ മോഹന്ലാലിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്നും അവര് ചോദിക്കുന്നു. എത്ര പണം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു.
"എത്ര ലജ്ജാലുവും ശാന്തനും ആയ എത്ര സുന്ദരമായി സക്രീനില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും പ്രേക്ഷകരെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് മോഹന്ലാല്! ശനിയും ഞായറും, എന്റെ ആ പഴയ മോഹന്ലാലിന്റെ നാണവും ചിരിയും കാണാനായി മാത്രം ബിഗ് ബോസ് കണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഞാന്. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും കണ്ടു.
എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഷർട്ട് ആയിരുന്നു ! എത്ര മനോഹരമായ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യം !! എന്തു ക്ഷമയാണ് ! ഫൗൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും എന്തൊരു മര്യാദ !!
മോഹൻലാലിന് എങ്ങനെ ഇത്ര അലങ്കോലപ്പെട്ട്, അലമുറയിട്ട്, ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മര്യാദ ഇല്ലാതെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാന് അറിയാത്ത, കള്ളം പറയാനും കള്ളം കാണിക്കാനും മടി ഇല്ലാത്ത, ലവലേശം ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ വന്ന് ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നു!
എത്ര പണം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെയൊരു ടീമിനോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഒന്നോ രണ്ടോ മര്യാദക്കാരെ കാണാനുണ്ട് ഇടയിൽ. അവർ വേഗം പുറത്തേയ്ക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പ്", എസ്. ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.
