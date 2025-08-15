ETV Bharat / entertainment

ചരിത്രത്തിലാദ്യം; അമ്മയെ നയിക്കാന്‍ വനിതകള്‍, ശ്വേത പ്രസിഡൻ്റ്, കുക്കു ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് - SHWETHA ELECETED AS AMMA PRESIDENT

506 അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 298 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്, ഇത് ഏകദേശം 70 ശതമാനം പോളിംഗ് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 357 പേർ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

SHWETHA MENON AMMA ACTORS ELECTION
ശ്വേത മേനോന്‍, കുക്കു പരമേശ്വര്‍, ലക്ഷ്മിപ്രിയ (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 4:22 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 4:33 PM IST

1 Min Read

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ (അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റ്സ്) പുതിയ ഭരണസമിതിയെ നയിക്കാൻ വനിതകൾ. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടി ശ്വേത മേനോനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കുക്കു പരമേശ്വരനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 31 വര്‍ഷത്തെ താരസംഘടനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രധാന പദവികളിലെല്ലാം വനിതകൾ എത്തുന്നത്.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ ദേവനെയാണ് ശ്വേത മേനോൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് രവീന്ദ്രനെ മറികടന്നാണ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ വിജയിച്ചത്. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അൻസിബ ഹസ്സൻ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ കൂടാതെ ജയൻ ചേർത്തലയും വിജയിച്ചു. ഉണ്ണി ശിവപാൽ ആണ് ട്രഷറര്‍.

പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്വേത 159 വോട്ടുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ദേവന് 132 വോട്ടുകള്‍ നേടി. ആറു വോട്ടുകള്‍ അസാധുവായി. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയന്‍ ചേര്‍ത്തല- 267, ലക്ഷ്മിപ്രിയ- 139 വോട്ടുകള്‍ നേടി വിജയിച്ചു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് രവീന്ദ്രന്‍ 115 വോട്ടുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ കുക്കു പരമേശ്വരന്‍ 172 വോട്ടുകള്‍ നേടി. 167 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് ഉണ്ണി ശിവപാല്‍ ട്രഷററായത്.

രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെ ലുലു മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ഇത്തവണ കനത്ത ഇടിവുണ്ടായി. 506 അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 298 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്, ഇത് ഏകദേശം 70 ശതമാനം പോളിംഗ് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 357 പേർ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സിജോയ് വർഗീസ്, റോണി ഡേവിഡ്, ടിനി ടോം, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, വിനുമോഹൻ, ജോയ് മാത്യു എന്നിവര്‍ വിജയിച്ചു.. വനിതാ സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്ക് നീനാ കുറുപ്പ്, സരയൂ മോഹൻ, ആശാ അരവിന്ദ്, അഞ്ജലി നായർ എന്നിവരാണ് വിജയിച്ചത്. എട്ടു വനിത അംഗങ്ങളാണ് പുതിയ ഭരണ സമിതിയിലുള്ളത്. ഹേമക്കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിലടക്കം താരസംഘടന പ്രതിക്കൂട്ടിലായ സാഹചര്യത്തില്‍ തലപ്പത്തേക്ക് വനിതകള്‍ എത്തുന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ (അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റ്സ്) പുതിയ ഭരണസമിതിയെ നയിക്കാൻ വനിതകൾ. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടി ശ്വേത മേനോനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കുക്കു പരമേശ്വരനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 31 വര്‍ഷത്തെ താരസംഘടനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രധാന പദവികളിലെല്ലാം വനിതകൾ എത്തുന്നത്.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ ദേവനെയാണ് ശ്വേത മേനോൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് രവീന്ദ്രനെ മറികടന്നാണ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ വിജയിച്ചത്. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അൻസിബ ഹസ്സൻ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ കൂടാതെ ജയൻ ചേർത്തലയും വിജയിച്ചു. ഉണ്ണി ശിവപാൽ ആണ് ട്രഷറര്‍.

പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്വേത 159 വോട്ടുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ദേവന് 132 വോട്ടുകള്‍ നേടി. ആറു വോട്ടുകള്‍ അസാധുവായി. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയന്‍ ചേര്‍ത്തല- 267, ലക്ഷ്മിപ്രിയ- 139 വോട്ടുകള്‍ നേടി വിജയിച്ചു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് രവീന്ദ്രന്‍ 115 വോട്ടുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ കുക്കു പരമേശ്വരന്‍ 172 വോട്ടുകള്‍ നേടി. 167 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് ഉണ്ണി ശിവപാല്‍ ട്രഷററായത്.

രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെ ലുലു മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ഇത്തവണ കനത്ത ഇടിവുണ്ടായി. 506 അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 298 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്, ഇത് ഏകദേശം 70 ശതമാനം പോളിംഗ് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 357 പേർ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സിജോയ് വർഗീസ്, റോണി ഡേവിഡ്, ടിനി ടോം, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, വിനുമോഹൻ, ജോയ് മാത്യു എന്നിവര്‍ വിജയിച്ചു.. വനിതാ സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്ക് നീനാ കുറുപ്പ്, സരയൂ മോഹൻ, ആശാ അരവിന്ദ്, അഞ്ജലി നായർ എന്നിവരാണ് വിജയിച്ചത്. എട്ടു വനിത അംഗങ്ങളാണ് പുതിയ ഭരണ സമിതിയിലുള്ളത്. ഹേമക്കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിലടക്കം താരസംഘടന പ്രതിക്കൂട്ടിലായ സാഹചര്യത്തില്‍ തലപ്പത്തേക്ക് വനിതകള്‍ എത്തുന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Last Updated : August 15, 2025 at 4:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SHWETHA MENONAMMAACTORSELECTIONSHWETHA ELECETED AS AMMA PRESIDENT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.