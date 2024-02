ലോകപ്രശസ്‌തവും ബോക്‌സോഫിസിൽ അഭൂതപൂർവമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയതുമായ പരമ്പരയായിരുന്നു 'പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്'. ഇപ്പോഴിതാ ഈ റീ ബൂട്ട് ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയിലെ പുതിയ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയായി. 'കിങ്ഡം ഓഫ് ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്' ആണ് പരമ്പരയിലെ നാലാം സിനിമ. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നു (Kingdom of the Planet of the Apes Trailer out).

മനുഷ്യരും ആൾക്കുരങ്ങുകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് 'കിങ്ഡം ഓഫ് ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സി'ന്‍റെ പ്രമേയം. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഉദ്വേ​ഗജനകമായ ട്രെയിലറാണ് ഇപ്പോൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 20ത് സെഞ്ചുറി സ്റ്റുഡിയോയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ട്രെയിലർ ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ടുതന്നെ 13 ലക്ഷത്തിലേറെ കാഴ്‌ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

2017-ലാണ് 'പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്' പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ചിത്രമായ 'വാർ ഫോർ ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്' പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആൾക്കുരങ്ങുകളുടെ രാജാവായ സീസറിന്‍റെ മരണത്തോടെയാണ് മൂന്നാം ഭാ​ഗം പര്യവസാനിച്ചത്. കോണേലിയസ് എന്ന പുതിയ രാജാവാണ് നാലാം ഭാ​ഗത്തിൽ മുഖ്യകഥാപാത്രമാകുന്നത്. ഈ വർഷം മെയ് 10 ന് ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

അതേസമയം അതിജീവനത്തിനായുള്ള യുദ്ധത്തിന്‍റെ നേർക്കാഴ്‌ച കൂടിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ആസ്വാദകർക്ക് ആക്ഷനും സാഹസികതയും നിറഞ്ഞ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ ചിത്രം തരികയെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലർ നൽകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടുന്ന ആൾക്കുരങ്ങുകളുടെ കഥ പറയുന്ന 'കിങ്ഡം ഓഫ് ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്' മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നാകുമെന്നുറപ്പ്.

അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യത്തിനായുള്ള ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ഇതിഹാസ കഥയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം പറയുക എന്നും ട്രെയിലറിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ആൾക്കുരങ്ങുകൾ നിരവധി മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടുന്ന രംഗങ്ങളും ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ഒളിക്കുന്നതുമെല്ലാം ട്രെയിലറിൽ കാണാം.

മേസ് റണ്ണർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ വെസ് ബോൾ ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓവൻ ടീ​ഗ്, ഫ്രേയാ അലൻ, കെവിൻ ഡ്യൂറൻഡ്, പീറ്റർ മക്കോൺ തുടങ്ങിയവരാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജോഷ് ഫ്രാഡ്‌മാൻ, റിക്ക് ജാഫ, അമാൻഡ സിൽവർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 'കിങ്ഡം ഓഫ് ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സി'ന്‍റെ തിരക്കഥ രചിച്ചത്.

പിയറി ബൗളേ 1963-ൽ രചിച്ച 'പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്' എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറ് ചിത്രങ്ങളാണ് 1968 മുതൽ 2001 വരെ റിലീസായത്. പിന്നീട് 2011 മുതലാണ് ഇപ്പോൾ നാലാം പതിപ്പിലെത്തിനിൽക്കുന്ന റീ ബൂട്ട് ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയ്‌ക്ക് തുടക്കമായത്. 'റൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്, ഡോൺ ഓഫ് ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്, വാർ ഫോർ ദി പ്ലാനെറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്‌സ്' എന്നിവയാണ് ഈ റീ ബൂട്ട് സീരീസിലെ മറ്റ് സിനിമകൾ.