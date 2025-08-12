കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതക പരമ്പരയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ വെബ് സീരീസാണ് സംവിധായകൻ ഷാൻ തുളസീധരൻ്റെ 'കമ്മട്ടം'. സി ഫൈവിൻ്റെ ആദ്യ മലയാളം ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയ ഈ സീരീസ് ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും. സുദേവ് നായർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ക്രൈം ത്രില്ലറിനെക്കുറിച്ച് ഷാൻ തുളസീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു.
എന്താണ് കമ്മട്ടം?
'കമ്മട്ടം' എന്ന വാക്കിന് പണം അച്ചടിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നാണ് അർഥം. നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പരകളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ സീരീസിന് ഈ പേര് നൽകിയത് ദുരൂഹതയുടെ ആഴം വർധിപ്പിക്കാനാണ്. കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ആകാംഷ നഷ്ടപ്പെടും.
'ഡിയർ വാപ്പി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സി ഫൈവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ക്ഷണം കരിയറിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി. ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന കലാകാരൻ സമർപ്പിച്ച കഥയ്ക്ക് ദൃശ്യഭാഷ നൽകാനാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. കഥയുടെ ആശയം കേട്ട ശേഷം, തിരക്കഥയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗവേഷണവും വെല്ലുവിളികളും
പിന്നീട് ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമയോ സീരീസോ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കഥയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെയും എന്നാൽ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ അപ്പാടെ പകർത്താതെയും വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട്, യഥാർഥ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഥയെ മാറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സീരീസ് ഒരുക്കിയത്. ഇത് കഥാപാശ്ചാത്തലത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
തിരക്കഥ എഴുതാൻ സുഹൃത്തുക്കളായ സഞ്ജിത്ത്, ജോസ് തോമസ് പോളക്കൽ, സുധീഷ് സുഗുണാനന്ദൻ എന്നിവരെ ഒപ്പം കൂട്ടി. യഥാർഥ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി, സീരീസിന് ആവശ്യമായ എലമെൻ്റുകൾ ഇവർ ശേഖരിച്ചു.
സുദേവ് നായർ എന്ന ആൻ്റോണിയോ ജോർജ്
'കമ്മട്ടം' എന്ന ക്രൈം സീരീസിലെ നായക കഥാപാത്രം ആൻ്റോണിയോ ജോർജ് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറാണ്. ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് തിരക്കഥയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും ഇതിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സാധാരണ കർഷകനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരാൾക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് അന്വേഷണവും പോലീസിംഗും ഞങ്ങൾ ഈ തിരക്കഥയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം യഥാർഥ ജീവിതവുമായി ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം കഥ പറയാൻ. ഓവർ പോലീസിങ് കാണിച്ചാൽ അത് ആസ്വാദനത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യ വുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റ്സിനു വേണ്ടി കുത്തി കയറ്റാനും പറ്റില്ല.
ആദ്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഈ സീരീസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, കൂടുതൽ യുവത്വമുള്ള ഒരു നടനെ നായകനാക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സി ഫൈവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സുദേവ് നായരെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ അഭിനയ പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
പരിമിതികൾ മറികടന്നുള്ള ഷൂട്ടിങ്
വളരെ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ, വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 'കമ്മട്ടം' ഷൂട്ട് ചെയ്തതത് . കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും സുദേവ് നായരെപ്പോലെയുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ സഹകരണവും ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഭരണങ്ങാനം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. മഴ പോലുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പോലും ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 25 സീനുകൾ ചിത്രീകരിച്ച് അവർ റെക്കോർഡും സ്ഥാപിച്ചു.
മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരായ ജിയോ ബേബി, അജയ് വാസുദേവ് എന്നിവരും ഈ സീരീസിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. സംവിധായകരായതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് ഷൂട്ടിങ് വളരെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ആറ് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ സീരീസിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും 18 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ദൈർഘ്യം.
