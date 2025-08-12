ETV Bharat / entertainment

കേരളം ചർച്ച ചെയ്‌ത ക്രൈം സി ഫൈവിലേക്ക്: 'കമ്മട്ടം' വെബ് സീരീസുമായി ഷാൻ തുളസീധരൻ - SHAN THULASIDHARAN INTERVIEW

സുദേവ് നായർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കമ്മട്ടം ക്രൈം ത്രില്ലറിനെക്കുറിച്ച് ഷാൻ തുളസീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു

shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 5:36 PM IST

കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതക പരമ്പരയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ വെബ് സീരീസാണ് സംവിധായകൻ ഷാൻ തുളസീധരൻ്റെ 'കമ്മട്ടം'. സി ഫൈവിൻ്റെ ആദ്യ മലയാളം ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയ ഈ സീരീസ് ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും. സുദേവ് നായർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ക്രൈം ത്രില്ലറിനെക്കുറിച്ച് ഷാൻ തുളസീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു.


എന്താണ് കമ്മട്ടം?

'കമ്മട്ടം' എന്ന വാക്കിന് പണം അച്ചടിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നാണ് അർഥം. നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പരകളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ സീരീസിന് ഈ പേര് നൽകിയത് ദുരൂഹതയുടെ ആഴം വർധിപ്പിക്കാനാണ്. കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ആകാംഷ നഷ്ടപ്പെടും.

shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)

'ഡിയർ വാപ്പി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സി ഫൈവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ക്ഷണം കരിയറിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി. ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന കലാകാരൻ സമർപ്പിച്ച കഥയ്ക്ക് ദൃശ്യഭാഷ നൽകാനാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. കഥയുടെ ആശയം കേട്ട ശേഷം, തിരക്കഥയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗവേഷണവും വെല്ലുവിളികളും

പിന്നീട് ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമയോ സീരീസോ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കഥയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെയും എന്നാൽ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ അപ്പാടെ പകർത്താതെയും വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട്, യഥാർഥ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഥയെ മാറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സീരീസ് ഒരുക്കിയത്. ഇത് കഥാപാശ്ചാത്തലത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.

തിരക്കഥ എഴുതാൻ സുഹൃത്തുക്കളായ സഞ്ജിത്ത്, ജോസ് തോമസ് പോളക്കൽ, സുധീഷ് സുഗുണാനന്ദൻ എന്നിവരെ ഒപ്പം കൂട്ടി. യഥാർഥ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി, സീരീസിന് ആവശ്യമായ എലമെൻ്റുകൾ ഇവർ ശേഖരിച്ചു.

സുദേവ് നായർ എന്ന ആൻ്റോണിയോ ജോർജ്

'കമ്മട്ടം' എന്ന ക്രൈം സീരീസിലെ നായക കഥാപാത്രം ആൻ്റോണിയോ ജോർജ് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറാണ്. ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് തിരക്കഥയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും ഇതിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സാധാരണ കർഷകനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരാൾക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് അന്വേഷണവും പോലീസിംഗും ഞങ്ങൾ ഈ തിരക്കഥയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം യഥാർഥ ജീവിതവുമായി ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം കഥ പറയാൻ. ഓവർ പോലീസിങ് കാണിച്ചാൽ അത് ആസ്വാദനത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യ വുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റ്സിനു വേണ്ടി കുത്തി കയറ്റാനും പറ്റില്ല.

shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)

ആദ്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഈ സീരീസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, കൂടുതൽ യുവത്വമുള്ള ഒരു നടനെ നായകനാക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സി ഫൈവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സുദേവ് നായരെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ അഭിനയ പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

പരിമിതികൾ മറികടന്നുള്ള ഷൂട്ടിങ്

വളരെ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ, വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 'കമ്മട്ടം' ഷൂട്ട് ചെയ്തതത് . കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും സുദേവ് നായരെപ്പോലെയുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ സഹകരണവും ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഭരണങ്ങാനം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. മഴ പോലുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പോലും ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 25 സീനുകൾ ചിത്രീകരിച്ച് അവർ റെക്കോർഡും സ്ഥാപിച്ചു.

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരായ ജിയോ ബേബി, അജയ് വാസുദേവ് എന്നിവരും ഈ സീരീസിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. സംവിധായകരായതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് ഷൂട്ടിങ് വളരെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ആറ് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ സീരീസിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും 18 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ദൈർഘ്യം.

shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)
പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലവളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ് ഈ വെബ്സീരീസ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ പോലും തരണം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈ വെബ് സീരീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു തീർത്തത്. കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത തീർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് തന്നെയാണ്. ഭരണങ്ങാനം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ. കുറ്റാന്വേഷണ കഥയായതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി ലൊക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കൃത്രിമ മഴയുടെ സാധ്യതകൾ മാറ്റിനിർത്തി പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റത്തെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 25 സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു തീർത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്.

സിനിമയിൽ കൂടുതലും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകർ തന്നെയാണ്. ജിയോ ബേബി, അജയ് വാസുദേവ് തുടങ്ങി നിരവധി സംവിധായകർ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനേതാക്കളായി ഉണ്ട്. ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ സമയത്തെ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അവരും ഒപ്പം നിന്നു. ആറ് അധ്യായങ്ങളുള്ള സീസൺ ആണ് കമ്മട്ടത്തിൻ്റേത്. ഓരോ അധ്യായവും 18 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യം ഉള്ളതും.

shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)
സുദേവ് ക്രൂവിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻആദ്യ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സുദേവിന് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. പിന്നീട് കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാരവനിലേക്ക് പോകാതെ, ടീമിനൊപ്പം ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. മലയാളത്തിൻ്റെ ബോളിവുഡ് ആക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
shan thulasidharan, Kammattam, Web series
കമ്മട്ടം (ETV Bharat)
പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുംനമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥ വളരെ സത്യസന്ധമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഒരു സംവിധായകന് പരമാവധി സാധിക്കുക. നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്രപേർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എത്രപേർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത കഥയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഓരോ യാത്രയിലും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചിത്രം 100 പേരിൽ 30 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അടുത്ത ചിത്രം ഒരു 50 പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ആസ്വാദത്തെ പൂർണമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും ഒരു സിനിമയുടെയും ഒരു വെബ് സീരീസിൻ്റെയും വിജയപരാജയങ്ങളെ ബാധിക്കാം.
shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)
വെബ് സീരീസും സിനിമയുംവെബ് സീരീസുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ഏറി വരികയാണ്. തിയേറ്റർ കൾച്ചർ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല.. മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി സിനിമകൾക്ക് ആദ്യദിനം മുതൽ തന്നെ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. എന്നാൽ മറ്റുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ആ സിനിമയുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പലരും സിനിമ കാണാൻ പോണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല ചിത്രം കണ്ടുകളയാമെന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലധികം സമയമെടുത്തു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരണമെന്നില്ല..
shan thulasidharan, Kammattam, Web series
ഷാൻ തുളസീധരൻ (ETV Bharat)
വെബ് സീരീസുകൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആണ്. കൃത്യമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമിച്ചാൽ അത് ജനങ്ങൾ കാണും. വളരെ ലളിതമായി ലോകത്തുള്ള ആർക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ്വദിക്കാം. ഇനി സിനിമയാണെങ്കിലും വെബ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഗുണനിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ആകും പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കുക. വെബ് സീരീസിന് കുറച്ചുകൂടി വരും നാളുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. തിയേറ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല.

