തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഫിലിം പോളിസി കോണ്ക്ലേവില് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള്ക്കെതിരെ വിമണ് ഇന് സിനിമ കളക്ടീവ് (WCC) രംഗത്ത്. അടൂരിന്റെ നിലപാടുകള് സവര്ണ്ണ-ജാതീയ-ലിംഗഭേദ വീക്ഷണങ്ങള് തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണെന്ന് WCC പ്രസ്താവനയില് ആരോപിച്ചു.
അടൂരിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ എതിര്ത്ത സംഗീത നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണും ഗായികയുമായ പുഷ്പവതിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തെ WCC ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പുഷ്പവതിയോടുള്ള അടൂരിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരുഷാധിപത്യ-ദളിത് വിരുദ്ധ നിലപാടുകള് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും WCC ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീകളെയും പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും മാറ്റിനിര്ത്തുന്ന വരേണ്യ ആണധികാരത്തിനെതിരെ ധൈര്യപൂര്വ്വം ശബ്ദമുയര്ത്തിയ പുഷ്പവതിക്ക് WCC പൂര്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മലയാള സിനിമയില് സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നടിമാരായ ഉര്വശിയെയും, നിര്മ്മാതാവ് സാന്ദ്ര തോമസിനെയും WCC അഭിനന്ദിച്ചു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സിനിമാ അവാര്ഡ് നിര്ണ്ണയ തീരുമാനങ്ങള്ക്കെതിരെ ഉര്വശി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളെയും, സിനിമാ സംഘടനകളുടെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടുകള്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സാന്ദ്ര തോമസിന്റെ നിലപാടുകളെയും പ്രസ്താവനയില് പ്രശംസിച്ചു. സിനിമ സംഘടനകളുടെ നേതൃനിരയിലേക്ക് വരുന്ന ശ്വേത മേനോനെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകളോട് പുലര്ത്തുന്ന സമീപനത്തെയും WCC അപലപിച്ചു.
വ്യത്യസ്ത വെല്ലുവിളികളോട് അസാമാന്യ ധൈര്യത്തോടെ പ്രതികരിച്ച ഈ സ്ത്രീകള് നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കാതെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണെന്നും, ഇവരുടെ പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് WCC അഭിവാദ്യങ്ങള് അര്പ്പിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
അതേസമയം, കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച സിനിമ കോൺക്ലേവിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ താൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. തൻ്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, ദളിത്, സ്ത്രീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചലച്ചിത്ര പരിശീലനം നൽകണമെന്ന പരാമർശമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്കു വഴിവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി അടൂർ പിന്നീടും വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്തവർക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസത്തെ പരിശീലനം നൽകണമെന്നാണ് താൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതെന്ന് അടൂർ വിശദീകരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സ് മുഴുവൻ സിനിമയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ച താൻ ഇപ്പോഴും സിനിമ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മികച്ച ധാരണയോടെ വേണം സിനിമ ചെയ്യാൻ.
സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമകൾ നിർമിക്കാൻ സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ, മുൻപരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പണം നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കണം. എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നതുപോലെ സിനിമയുടെ ഭാഷയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അടൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.