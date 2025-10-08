“മോഹൻലാലിന്റെ ആറുമാസം, എന്റെ സ്വപ്നം; പുലിമുരുകന്റെ പിന്നാമ്പുറക്കഥകളുമായി സംവിധായകന് വൈശാഖ്
പുലിമുരുകൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവേശം സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അഭൂതപൂർവമായിരുന്നു. പുലർച്ചെ രണ്ടും മൂന്നുമണിക്കും കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ- അതൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു.
Published : October 8, 2025 at 6:24 PM IST
അക്കി വിനായക്
തീയറ്ററുകളിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് വൈശാഖ്. പോക്കിരിരാജ, പുലിമുരുകൻ, മധുരരാജ, മല്ലൂസിംഗ്, കസിന്സ്, സീനിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് ആനന്ദം പകർന്ന വൈശാഖ്, തന്റെ കരിയറിലെ മൈൽസ്റ്റോൺ ആയ പുലിമുരുകൻ റിലീസിനൊൻപത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, ആ സിനിമയുടെ വെല്ലുവിളികളും വിജയങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
“പുലിമുരുകൻ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ചു. പരിമിതമായ ബജറ്റിലും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളിലും നിന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശ തുറന്നതാണ് ആ ചിത്രമെന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വൈശാഖ് പറഞ്ഞു.
ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ തിരിമറി നിമിഷം
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നൂറുകോടി ചിത്രം എന്ന പദവി പുലിമുരുകനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. “അന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ തലത്തിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വി.എഫ്.എക്സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പുലിമുരുകൻ പോലൊരു ദൃശ്യവിജ്ഞാന ചിത്രം ഒരുക്കുക വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അത് സാധ്യമാക്കാനായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വൈശാഖ്.
പുലിമുരുകൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവേശം സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അഭൂതപൂർവമായിരുന്നു. പുലർച്ചെ രണ്ടും മൂന്നുമണിക്കും കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ - അതൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു. “പുലിമുരുകന്റെ ടിക്കറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകളിൽ പോലും വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായിരുന്നെന്നും വൈശാഖ് ഓർമ്മിക്കുന്നു.
“ഒരു സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ മനസ്സിൽ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം അതിശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായി സമീപിച്ചാൽ ഫലം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കും — അതാണ് പുലിമുരുകൻ എന്ന അനുഭവം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്,” വൈശാഖ് പറയുന്നു.
മോഹൻലാലിന്റെ സമർപ്പണമാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളിലൊന്ന്. “മോഹൻലാൽ തന്റെ കരിയറിലെ ആറുമാസം മുഴുവൻ ഈ സിനിമയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു. ചിത്രീകരണ സമയത്ത് മറ്റേതൊരു സിനിമയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിരുന്നില്ല. ആ സമർപ്പണമാണ് പുലിമുരുകന്റെ കരുത്ത്.”
വി.എഫ്.എക്സ് — പുലിമുരുകന്റെ ദൃശ്യവിസ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
മലയാള സിനിമയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള വി.എഫ്.എക്സ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ സിനിമയായാണ് പുലിമുരുകനെ കാണേണ്ടത്. “വി.എഫ്.എക്സ് മാത്രം ഒരു സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കില്ല. മികച്ച കഥ, തിരക്കഥ, അഭിനയമികവ്, സംഗീതം — ഇവ എല്ലാം ചേർന്നാലാണ് ഒരു സിനിമ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. പുലിമുരുകനിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത്.
“പുലിയെ വിശ്വസനീയമായി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ പുലിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ പുലിയെയും ഗ്രാഫിക്സും ചേർത്താണ് രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ പുലിയെ വച്ച് ചിത്രീകരിച്ചത് വിയറ്റ്നാമിലായിരുന്നു. “വിയറ്റ്നാമിൽ ചിത്രീകരിച്ച പുലിരംഗങ്ങളും ഗ്രാഫിക്സും ചേർത്താണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ ഫയർഫ്ലൈ സംഘവും ചെന്നൈയിലെ ടെക്നിക്കൽ ടീമും ചേർന്നാണ് പുലിമുരുകനിലെ വി.എഫ്.എക്സ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് സിനിമയുടെ ദൃശ്യവിജ്ഞാനത്തെ ഉയർത്തിയത്.”
പുലിമുരുകന്റെ അതിപ്രശസ്ത വിജയം ബാധ്യതയാക്കിയോയെന്ന് ചോദ്യത്തിന് ചിരിയോടെയായിരുന്നു മറുപടി “അല്ല. ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് താന്. വിജയം, പരാജയം — അതൊന്നും ചുമന്നു നടക്കാറില്ല. അടുത്ത സിനിമ എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതായിരിക്കണം, അത്ര മാത്രമാണ് താന് കരുതുന്നതെന്നും വൈശാഖ്.
മോൺസ്റ്റർ : കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ സിനിമ
“കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്താണ് മോൺസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ സമയത്ത് മനസും സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും തളർന്ന കാലമായിരുന്നു. പരിമിതമായ കഥാപാത്രങ്ങളോടും വേദികളോടും കൂടിയാണ് ആ സിനിമ ഒരുക്കിയത്. പുലിമുരുകനു ശേഷമുള്ള ചെറിയൊരു ചിത്രം ആയിരുന്നതിനാൽ അത് ചെയ്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നെന്നും വൈശാഖ്.
‘വിശുദ്ധൻ’: ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ
“ഞാൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചിത്രം വിശുദ്ധൻ ആയിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ കഥ ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുന്ന സിനിമയോട് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മബന്ധം അതുല്യമാണ്. വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യത്യസ്തമായ വഴിയായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധൻ മറ്റൊരു രൂപം നേടിയേനെയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”
“സിനിമ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുകയാണ് പതിവ്. പുലിമുരുകൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഷയും രൂപവും മാറിയേനെയിരിക്കും. അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാനാവില്ല, പ്രേക്ഷകരും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കഥ പറയുകയാണ് സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യമെന്നും വൈശാഖ് പറഞ്ഞു.
Also Read: ദുല്ഖറിന്റെ വീട്ടില് ഇഡി പരിശോധന തുടരുന്നു; ചെന്നൈയില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി താരം, അടിമാലിയിലും റെയ്ഡ്