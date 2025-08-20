ETV Bharat / entertainment

"നീ ആര് പടച്ചോനോ? ഏത് നേരത്താ നിന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത്.. അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റും പാസ്സായടാ.." ശ്രീരാമനെ ഫോണ്‍ ചെയ്‌ത് മമ്മൂട്ടി - VK SREERAMAN ABOUT MAMMOOTTY

മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തിയതിന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വികെ ശ്രീരാമന്‍. മമ്മൂട്ടിയുമായി നടത്തിയ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീരാമന്‍ പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ ടെസ്‌റ്റും പാസ്സായടാ എന്ന് മമ്മൂട്ടി തന്നോട് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീരാമന്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

VK Sreeraman and Mammootty (Social media)
മെഗാസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തിയതിന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ വികെ ശ്രീരാമന്‍. മമ്മൂട്ടിയുമായി നടത്തിയ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്‌റ്റുമായാണ് ശ്രീരാമന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു പഴയകാല ചിത്രവും അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

വികെ ശ്രീരാമന്‍റെ കുറിപ്പ് നോക്കാം-

"നിന്നെ ഞാൻ കൊറേ നേരായീലോ വിളിക്കണ്? നീ വളരെ ബിസി ആണ് ആണ് ലേ?

"ബിസി ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിയ്‌ക്കെ ആയിരുന്നു ഓട്ട്രഷേല്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം ഫോണ്‍ അടിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ല."

കാറോ?

"ഡ്രൈവൻ വീട്ടിപ്പോയി. ഇന്ദുചൂഡൻസ് പ്രദർദശനത്തിന് വന്നതാ. അത് കഴിഞ്ഞ്, അമൃതേം കഴിഞ്ഞേ ചെറുവത്താനിക്ക് പോവാമ്പറ്റു. അപ്പ അവൻ പോയി..''

ഡാ ഞാൻ വിളിച്ചതെന്തിനാന്ന് ചോദിക്ക്.. .നീ

"എന്തിനാ?"

അവസാനത്തെ ടെസ്‌റ്റും പാസ്സായട..

"ദാപ്പോവല്യേ കാര്യം? ങ്ങള് പാസ്സാവുംന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു."

നീയ്യാര് പടച്ചോനോ?

"ഞാൻ കാലത്തിന് മുമ്പേ നടക്കുന്നവൻ. ഇരുളിലും വെളിച്ചത്തിലും മഴയിലും വെയിലിലും വടിയോ കുടയോ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ"

...........

"എന്താ മിണ്ടാത്ത്.. ?

"ഏതു നേരത്താ നിന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ.

യാ ഫത്താഹ്.. സർവ്വ ശക്‌തനായ തമ്പുരാനേ.. കാത്തു കൊള്ളണേ !", വികെ ശ്രീരാമന്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ തിരിച്ചുവരവ് മലയാളികള്‍ ആഘോഷമാക്കിമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും മധുരം വിളമ്പിയാണ് താരത്തിന്‍റെ ഈ തിരിച്ചുവരവ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമാരാഷ്‌ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മള്‍ട്ടി സ്‌റ്റാര്‍ ചിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്‌ട്. മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കവെയായിരുന്നു ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് മമ്മൂട്ടി അഭിനയത്തില്‍ നിന്നും ഇടവേള എടുത്തത്.

മമ്മൂട്ടി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തിരികെ വന്നതോടെ സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഷെഡ്യൂള്‍ ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് താരത്തോടടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം എപ്പോൾ തുടങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്‌തതയില്ലെന്നും മഹേഷ് നാരായണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

'ഫാലിമി'യുടെ സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവിനൊപ്പവും മമ്മൂട്ടി ഒന്നിക്കും. തൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്‌ട് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നിതീഷ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു നിതീഷിന്‍റെ പോസ്‌റ്റ്.

'കളങ്കാവല്‍' ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ജിതിന്‍ കെ ജോസ്‌ ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. നടന്‍ വിനായകനും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും.

