തെന്നിന്ത്യന് താരം വിശാലിന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. നടി സായ് ധന്സികയാണ് പ്രതിശ്രുത വധു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹനിശ്ചയം. വിശാലിന്റെ 48-മത് ജന്മദിനത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വിവഹനിശ്ചയം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
വിശാല് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങളും താരം ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, എക്സ് അക്കൗണ്ടുകളില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ച് പരസ്പരം ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് നില്ക്കുന്ന ചിത്രം, പരസ്പരം വിരലുകളില് മോതിരം അണിയുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് എന്നിവയാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
സായ് ധന്സികയുമായുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഈ സന്തോഷ വാര്ത്ത സന്തോഷപൂര്വം ഏവരെയും അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശാല് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചത്. തന്റെ ജന്മദിനത്തില് തന്നെ ആശംസിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കും വിശാല് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
"എന്റെ ഈ പ്രത്യേക ജന്മദിനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും എന്നെ ആശംസിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കും നന്ദി. സായ് ധന്സികയുമായി എന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന സന്തോഷ വിവരം ഞാന് സന്തോഷപൂര്വം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം തേടുന്നു", വിശാല് കുറിച്ചു.
പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശാലിന് ജന്മദിനാശംസകളും വിവാഹാശംസകളും നേരുന്ന കമന്റുകളായിരുന്നു കൂടുതലും. "നിങ്ങളുടെ പുതിയ തുടക്കത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഒപ്പം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ഒരു ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വർഷം ലോഡ് ചെയ്യുന്നു... ആശംസകൾ", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഒരു കമന്റ്.
Thank u all u darlings from every nook and corner of this universe for wishing and blessing me on my special birthday. Happy to share the good news of my #engagement that happend today with @SaiDhanshika amidst our families.feeling positive and blessed. Seeking your blessings and… pic.twitter.com/N417OT11Um— Vishal (@VishalKOfficial) August 29, 2025
"സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചതിന് നന്ദി. വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് നിങ്ങൾക്കും സായ് ധൻസികയ്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പവും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷമാണിത്", മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
നീണ്ട 15 വര്ഷത്തെ സൗഹൃദത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഈ വര്ഷം അവസാനം വിവാഹം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. സായ് ധന്സിക നായികയായി എത്തിയ 'യോഗി ഡാ' എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിലായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിത്. വിശാല് ആയിരുന്നു പരിപാടിയിലെ മുഖ്യ അതിഥി. പതിനഞ്ച് വര്ഷത്തോളമായി തങ്ങള് സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് സാധ് ധന്സിക അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
'കബാലി', 'പരദേശി', 'പേരാണ്മൈ' തുടങ്ങി തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധയയാണ് 35 കാരിയായ ധന്സിക. 'മാനത്തോടു മഴൈക്കാലം' (2006) എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ധന്സിക അഭിനയ രംഗത്തെത്തുന്നത്. ബിജോയ് നമ്പ്യാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ദുല്ഖര് സല്മാന് ചിത്രം 'സോളോ'യിലൂടെ മലയാളത്തിലും സായ് ധന്സിക അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'സോളോ'യിലെ വേള്ഡ് ഓഫ് ശേഖറില് ദുല്ഖറിന്റെ നായിക കഥാപാത്രത്തെയാണ് ധന്സിക അവതരിപ്പിച്ചത്. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള നര്ത്തകിയുടെ വേഷമായിരുന്ന ചിത്രത്തില് ധന്സികയ്ക്ക്.
