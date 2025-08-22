ETV Bharat / entertainment

നോ ക്രിഞ്ച് ഒൺലി പഞ്ച്... ഞെട്ടിച്ച് 'കരം' ട്രെയിലർ - VINEETH SREENIVASAN KARAM MOVIE

റഷ്യ, അസർബൈജാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ സിനിമ മെറിലാൻഡ് സിനിമാസാണ് നിർമിക്കുന്നത്.

Vineeth Sreenivasan's Action Thriller Trailer is a Hit (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 10:13 AM IST

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'കരം'ൻ്റെ ട്രെയിലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു. പതിവ് ശൈലിയിൽനിന്ന് മാറി ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിലാണ് വിനീത് ഇത്തവണ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'തിര' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത വിനീതിൽനിന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഇതും ഇതിനപ്പുറവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്രെയിലറിൽ 'ഫ്രം ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് തിര' എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വൻ ഹിറ്റ് പ്രതീക്ഷയിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ

മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗജനകമായ സീനുകളും കൊണ്ട് ചിത്രം സമ്പന്നമായിരിക്കുമെന്ന് ട്രെയിലർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ സ്ഥിരം ടീം അംഗങ്ങളായ ജോമോൻ ടി ജോൺ, രഞ്ജൻ എബ്രഹാം, ഷാൻ റഹ്മാൻ, വൈശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവർ ഈ ചിത്രത്തിലും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. മെറിലാൻഡ് സിനിമാസ് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് ലോകവ്യാപകമായി തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.

'ഹൃദയം', 'വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം' എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മെറിലാൻഡ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. നിർമാണ പങ്കാളിയായി വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ 'ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്' എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയും ഈ ചിത്രത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. 'കര'മിൽ നായകനായി എത്തുന്ന നോബിൾ ബാബു, വിനീത് മുൻപ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവായിരുന്നു. നോബിൾ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഷ്യ, അസർബൈജാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഷിംല, താജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥലങ്ങളിലും സിനിമയുടെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ഏപ്രിലിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത്.

'തിര'യ്ക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല

മെറിലാൻഡ് സിനിമയുടെ എഴുപതാം വാർഷികത്തിലാണ് 'കരം' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 1955-ൽ മെറിലാൻഡ് നിർമിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 'സിഐഡി' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രില്ലർ സിനിമ. ഫാർസ് ഫിലിംസാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. കലാഭവൻ ഷാജോൺ, മനോജ് കെ ജയൻ, ജോണി ആൻ്റണി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തിര' തിയറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷമാണ് സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. 'തിര 2' എന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി പ്രേക്ഷകർ വർഷങ്ങളായി ആവശ്യമുയർത്തിയിരുന്നു. 'തിര'യുടെ അതേ ജോണറിൽ വിനീത് മറ്റൊരു ചിത്രവുമായി എത്തുമ്പോൾ 'തിര'യ്ക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റ് ഇത്തവണ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.

മെറിലാൻഡ് സിനിമയുടെ എഴുപതാം വാർഷികത്തിലാണ് 'കരം' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 1955-ൽ മെറിലാൻഡ് നിർമിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 'സിഐഡി' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രില്ലർ സിനിമ. ഫാർസ് ഫിലിംസാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. കലാഭവൻ ഷാജോൺ, മനോജ് കെ ജയൻ, ജോണി ആൻ്റണി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തിര' തിയറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷമാണ് സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. 'തിര 2' എന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി പ്രേക്ഷകർ വർഷങ്ങളായി ആവശ്യമുയർത്തിയിരുന്നു. 'തിര'യുടെ അതേ ജോണറിൽ വിനീത് മറ്റൊരു ചിത്രവുമായി എത്തുമ്പോൾ 'തിര'യ്ക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റ് ഇത്തവണ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.

