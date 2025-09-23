തിര പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തില്നിന്ന് കരം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 'ആശാനെ' കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തതിനും കാരണമുണ്ട്; വിനീത് ശ്രീനിവാസന് അഭിമുഖം
തിര എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചത് കരം എന്ന തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്
Published : September 23, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 6:35 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഹൃദയം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകര ഹരം കൊള്ളിക്കാൻ ത്രില്ലർ സിനിമയുമായി എത്തുകയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. നോബിൾ ബാബു തോമസ് നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന് പഴുതടച്ചുള്ള തിരക്കഥയാണെന്ന് സംവിധായകൻ വിനീത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പിൽക്കാലത്ത് ജനപ്രിയ ചിത്രമായെങ്കിലും തിര എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചത് കരം എന്ന തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യാതൊരുവിധ അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ ഇല്ല എന്നും സിനിമ പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കുമെന്നും അയർലൻഡിൽ നിന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ വിനീത് വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥിരം ചെയ്തുവരുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ചുകാലമായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. 'വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നോബിൾ എന്നോട് ഈ സിനിമയുടെ കഥ വിശദമായി പറയുന്നത്. നോബിൾ ഈ തിരക്കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി. ഈ സിനിമയുടെ ആശയം മനസ്സിലുദിച്ച കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നോബിളിന് തന്നെ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നത്. അതിനായി പല നിർമാതാക്കളുമായും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം. ആ സമയത്താണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഓക്കെയാണോ എന്ന് ഞാൻ നോബിളിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡബിൾ ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വെയ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. നോബിളിന് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ സിനിമകളായി മാറി. തിര എന്ന സിനിമയിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാശിപിടിച്ചത് കരം എന്ന സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു. തിര അന്ന് ഫിലിം ക്യാമറയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല സ്റ്റെഡി അല്ലാത്ത ഷോട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മേക്കിങ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എങ്കിലും വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നാത്ത ചിത്രീകരണരീതി അവലംബിക്കണമെന്ന് ഞാനും ക്യാമറാമാൻ ജോമോൻ ടി ജോണും ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു. അതുപോലെതന്നെ മറ്റു മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തിരക്കഥ പറയുന്ന രീതിയിലും തിര എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പോരായ്മകൾ പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് കരത്തിൽ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയശേഷം മാത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയും നൽകേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഒരുതരത്തിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ ആദ്യം അറിയുന്നത് ട്രെയിലർ കണ്ടാകണം. അത് നിർബന്ധം ആയിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു പോകരുതെന്ന് ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകി. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോച്ചായ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശാൻ (ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ച് ) ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും പുറത്തു പോകരുതെന്ന് ചട്ടം കെട്ടി. രഹസ്യമായി ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമ എന്ന സർപ്രൈസ് ഒറ്റയടിക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചത്.
ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ചിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെക്കാമോ?
ആശാനെ കണ്ട് കഥ പറയാൻ പോയത് ദുബായിലാണ്. ദുബായിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉയരംകൂടിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ആ നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. തലയുയർത്തി നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ദുബായ് കാണാൻ കഴിയൂ. അതുപോലെയാണ് ആശാൻ്റെ കാര്യവും. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഇരട്ടി ഉയരമുണ്ട്, പക്ഷേ ടിവിയിൽ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സെറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആശാൻ.
ശരീരംകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ നല്ല അർപ്പണബോധമുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹം. ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ അല്പം വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തു വന്ന് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം.
ചിലപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആശാൻ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, "ആശാനേ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്." അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, "നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്ന ദിവസം തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അവർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടെൻഷനടിച്ച അവസ്ഥ പിന്നീട് ഒരു തമാശയായി തോന്നാം." ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചത് ആശാനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു, "ആശാനേ, ആശാൻ്റെ പകുതി ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകം കീഴടക്കിയേനെ" എന്ന്.
ജോർജിയയിലെ ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച്?
ജോർജിയയിലെ ചിത്രീകരണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ അവിടെ കിട്ടി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജോർജിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. റഷ്യ, ഇസ്താൻബുൾ തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി ലൊക്കേഷൻ മാനേജേഴ്സ് വഴി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി തോന്നിയത് ജോർജിയ ആയിരുന്നു.
നോബിൾ പുതിയ ആളാണ്, സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികം തന്നെ. പക്ഷേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇക്കാലത്ത് വലിയ റിസ്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉറപ്പുള്ള ബിസിനസ് ലഭിക്കുന്ന നടന്മാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഇറങ്ങുന്നുമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറുതോ വലുതോ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു റിസ്ക് മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.
സിനിമയുടെ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഞാനും വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും ചേർന്നാണ് ഈ സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. കുറച്ചു പണം വിശാഖിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ നിർമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഗുണനിലവാരമുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് റിസ്കും എടുക്കാൻ ആവേശമുള്ള ആൾക്കാർ. പലിശയ്ക്ക് പണം എടുത്ത് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെയും വിശാഖിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പണമാണ് കരം. എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് നികത്താൻ ആകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാകൂ. നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് പണം മുടക്കുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു സിനിമ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചതിന് പകരം നൽകാനാവുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ പണം മുടക്കിയ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് കഴുത്തിന് പിടിക്കില്ല.
സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടോ?
ഈ സിനിമയുടെ ആസ്വാദന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരുറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല. ഇറങ്ങിയ ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ത്രില്ലർ ചിത്രമാണെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ അപ്രതീക്ഷിതമായി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ സിനിമ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പബ്ലിസിറ്റി നൽകാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ചിനെപ്പോലും ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിങ് പരിപാടികൾക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തത്. റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ വരും.
നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഇതൊരു ഭയങ്കര ആക്ഷൻ സിനിമയല്ല. ഇതൊരു ത്രില്ലറാണ്. കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ രീതികളല്ല ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ പരമാവധി റിയലിസ്റ്റിക് ആയി തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂപ്പിനെയോ, റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫൈറ്റുകളോ ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായ ഒരു റോ ഫൈറ്റാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
എല്ലാ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും അഭിനേതാക്കൾ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഷോട്ടുകൾ കുറച്ച് നീട്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ വളരെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ആക്ഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷേ പുതിയ അനുഭവമായി തോന്നാം. മാസ് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ ഫോർമാറ്റല്ല 'കരത്തിലുള്ളത്.
തിരക്കേറിയ ജോമോൻ ടി ജോണിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്?
എൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ജോമോൻ ടി ജോൺ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ച, തിരക്കുകൾ എന്നിവയൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ജോ നമുക്കുവേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോർജിയയിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാവുകയും കൂട്ടത്തിലെ പകുതി പേർക്ക് വിസ പ്രശ്നം നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഷൂട്ടിങ് നീണ്ടുപോകുമെന്ന് ഉടൻതന്നെ ഞാൻ ജോമോനെ അറിയിച്ചു. വിദേശത്തുപോയി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല വിസയൊക്കെ ശരിയാകുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്നും. ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഷൂട്ടിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോമോൻ വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയുടെ കിങ്ഡം എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് അദ്ദേഹം കരം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു. കരം എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിച് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഷെഡ്യൂൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ജോമോൻ പോയത്. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ തീരുന്നതുവരെ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.
