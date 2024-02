നടനും സംവിധായകനുമായ വിനീത് കുമാർ നായകനായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു. ഇർഫാൻ കമാൽ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ദി സസ്‌പെക്‌ട് ലിസ്റ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് വിനീത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. ഒടിടി റിലീസായാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്കരികിൽ എത്തുക. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നു.

ഏറെ നിഗൂഢതകൾ ബാക്കിയാക്കി അവസാനിക്കുന്ന ട്രെയിലർ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്. പരിപൂർണ പരീക്ഷണ ചിത്രമായാണ് 'ദി സസ്‌പെക്‌ട് ലിസ്റ്റ്' അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമ പൂർണമായും ഒരു കോൺഫറൻസ് റൂമിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. ലോക സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ട് പരിചയിച്ച ഈ രീതി മലയാളത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സിനിമാസ്വാദകർ ഏറെ ആവേശത്തിലാണ്.

ഈ മാസം 19-ാം തീയതി ചിത്രം സ്‌ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും (The Suspect List to Release in OTT on February 19). ഐസ്‌ട്രീം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് 'ദി സസ്‌പെക്‌ട് ലിസ്റ്റ്' റിലീസ് ചെയ്യുക. വിനീതിനോടൊപ്പം ഏഴു പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.

ജിഷ ഇർഫാനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം. മനുനാഥ്‌ പള്ളിയാടി ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സുനേഷ് സെബാസ്റ്റ്യനാണ്. അജീഷ് ആന്‍റോയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.

അതേസമയം 'പവി കെയര്‍ ടേക്കര്‍' (Pavi Care Taker) ആണ് വിനീത് കുമാറിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം. ദിലീപാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ നായകൻ. ദിലീപിന്‍റെ കരിയറിലെ 149-ാമത് ചിത്രമാണ് 'പവി കെയര്‍ ടേക്കര്‍'. വിനീതിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ സിനിമ കൂടിയാണിത്.

ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ എറണാകുളത്ത് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. രാജേഷ് രാഘവൻ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ ഒരുക്കുന്ന 'പവി കെയര്‍ ടേക്കര്‍' സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് സനു താഹിർ ആണ്. ദീപു ജോസഫ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റർ. ഷിബു ചക്രവർത്തി, വിനായക് ശശികുമാർ എന്നിവരുടെ വരികൾക്ക് മിഥുൻ മുകുന്ദനാണ് സംഗീതം പകരുന്നത്.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അനൂപ് പത്മനാഭൻ, കെ പി വ്യാസൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രഞ്ജിത്ത് കരുണാകരൻ, പ്രൊജക്‌ട് ഹെഡ് - റോഷൻ ചിറ്റൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - നിമേഷ് താനൂർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - സമീറ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - രാകേഷ് കെ രാജൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ശ്രീജിത്ത് ശ്രീനിവാസൻ, സ്റ്റിൽസ് - രാംദാസ് മാത്തൂർ, ഡിസൈൻ - യെല്ലോടൂത്ത്‌സ് എന്നിവർ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ്.

