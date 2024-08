ETV Bharat / entertainment

വിജീഷ് മണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വെളിച്ചപ്പാട്- ദി റിവീലർ ഓഫ് ലൈറ്റ്"; ആദ്യ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു - Velichappadu The Revealer of Light

Velichappadu First Poster Has Been Released By Gokulam Gopalan ( ETV Bharat )