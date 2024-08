ETV Bharat / entertainment

മഞ്ജു വാര്യരും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍; വിടുതലൈ രണ്ടാം ഭാഗം റിലീസ് തീയതി പുറത്ത് - viduthalai part 2 release

By ETV Bharat Entertainment Team

കലാസംവിധാനം - ജാക്കി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - ഉത്തര മേനോൻ, സ്‌റ്റണ്ട്സ് - പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, സ്റ്റണ്ട് ശിവ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ടി.ഉദയകുമാർ, വിഎഫ്എക്‌സ്‌ - ആർ ഹരിഹരസുദൻ, പിആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്‍റ് - പ്രതീഷ് ശേഖർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Also Read: 'വിടുതലൈ പാർട്ട് 2' ഉടൻ; ത്രസിപ്പിച്ച് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾ - VIDUTHALAI PART 2 FIRST LOOK POSTER