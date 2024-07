ETV Bharat / entertainment

'വിടുതലൈ പാർട്ട് 2' ഉടൻ; ത്രസിപ്പിച്ച് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾ - VIDUTHALAI PART 2 FIRST LOOK POSTER

By ETV Bharat Kerala Team

Viduthalai Part 2 first look poster out ( ETV Bharat )