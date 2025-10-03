ETV Bharat / entertainment

വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി; താരവിവാഹം അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ?

ഇരുവരുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരായേക്കാം.

VIJAY DEVERAKONDA RASHMIKA MANDANNA TOLLYWOOD ACTORS
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, രശ്മിക മന്ദാന (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 11:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയ താരജോഡികളായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഏറെക്കാലമായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കെയാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ടോളിവുഡ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ വസതിയിൽ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് നിശ്ചയം നടന്നത്. ചടങ്ങ് അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയതിനാൽ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. താരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതുവരെ വിശദാംശങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് തെലുഗ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

മലയാളികളെപ്പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവനുമുള്ള സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഈ താരജോഡികൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. കന്നഡയിൽ 'കിരിക് പാർട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച രശ്മിക, പിന്നീട് 'പുഷ്പ', 'ആനിമൽ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ 'നാഷണൽ ക്രഷ്' എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. 'പെല്ലി ചൂപ്പുലു', 'അർജുൻ റെഡ്ഡി', 'ഗീത ഗോവിന്ദം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രാജ്യമെമ്പാടും ശ്രദ്ധ നേടി.

2018-ലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'ഗീത ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്നീ സിനിമകളിൽ ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായത്. ഈ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി വളരുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നത് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ബന്ധം പരസ്യമാക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച ഇരുവരും, ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതോടെ തങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ പ്രണയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് സൂചന.

വിജയ്-രശ്മിക താരജോഡി ഉടൻ തന്നെ വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുവരുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരായേക്കാം. ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരും ചേർന്ന് വിവാഹ തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിനിമാലോകവും ആരാധകരും ആകാംഷയോടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

2011-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'നുവ്വില്ല' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചെറിയ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചാണ് വിജയ് സിനിമാരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. 2016-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പെല്ലി ചൂപ്പുലു' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. എന്നാൽ, 2017-ലെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ 'അർജുൻ റെഡ്ഡി' യാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെ താരമായി ഉയർത്തിയത്. 'ഗീത ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്', 'ടാക്സിവാല', 'ഖുഷി' എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ. മികച്ച നടനുള്ള ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കാന്താര സംഗീത സംവിധായകന്‍ മലയാളത്തിലേക്ക്; കാട്ടാളന്‍ സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY DEVERAKONDARASHMIKA MANDANNATOLLYWOODACTORSVIJAY RASHMIKA GET ENGAGED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.