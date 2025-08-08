Essay Contest 2025

'സുട സുട ഇഡലി'യില്‍നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലെ വില്ലനിലേക്ക്; ഇത് വെങ്കിയുടെ സ്വപ്‌ന സാഫല്യത്തിൻ്റെ കഥ - VENKITESH VENKY INTERVIEW

സ്വപ്നം സഫലീകരിച്ച് വലിയ വിജയം നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തില്‍ ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം വെങ്കി

venkitesh Venky, Kingdom
വെങ്കി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 1:16 PM IST

6 Min Read

തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇഡ്ഡലിക്കട ഉണരും. 'സുട സുട ഇഡലി' എന്ന ആ കടയുടെ ചുമതലക്കാരിലൊരാൾ, സിനിമാലോകം 'വെങ്കി' എന്നു വിളിക്കുന്ന വെങ്കിടേഷ് ആണ്. പക്ഷേ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഇഡലിക്കട എന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. പകരം, സിനിമയുടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് പറന്നുയരാൻ കൊതിച്ച ഒരു കലാകാരൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള സ്വപ്നമായിരുന്നു മനസ്സിൽ.

ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടുമുൻപ്, കൊച്ചിയിൽ സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ഒരു മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ആവേശത്തിലായി. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ അവർ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ, അവരിലൊരാളായ വെങ്കി പിന്മാറി. സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും, "ഞാൻ ഇപ്പോഴില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, അനിരുദ്ധ് സംഗീതം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ടുകൊള്ളാം" എന്ന് പറഞ്ഞ് വെങ്കി ചിരിച്ചു. അത് തമാശയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഉള്ളിൻ്റെയുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയായിരുന്നു. വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട നായകനായ കിങ്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൊടൂര വില്ലനായി വെങ്കി പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പിൻബലമേകാൻ അനിരുദ്ധിൻ്റെ കിടിലം സംഗീതവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വപ്നം സഫലീകരിച്ച് വലിയ വിജയം നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തില്‍ ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം വെങ്കി.

കിങ്ഡത്തിലെ വില്ലനിലേക്ക്



ഒന്‍പത് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കിങ്ഡത്തിലെ വില്ലൻ വേഷം. കിങ്ഡം എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനും ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. വലിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുക നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ പാഷൻ. ഏകദേശം ഒന്‍പത് വർഷത്തെ എൻ്റെ അധ്വാനം ഇതുപോലൊരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കിങ്ഡം എന്ന സിനിമയാണ് വെങ്കി എന്ന ആക്ടറിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കട്ടെ... തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള മികച്ച വേഷങ്ങൾ തേടിയെത്തണമെന്നാണ് പ്രാർഥിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഒന്നായ തെലുഗു ഭാഷയിൽ ഒരു ഗംഭീര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഒരു മലയാളി നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചലഞ്ചും കൂടിയാണ്. കഠിനാധ്വാനം എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ദൈവകൃപയും കിങ്ഡം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രലബ്‌ധിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രകടനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ധാരാളം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രേക്ഷകർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സേജുകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

venkitesh Venky, Kingdom
കിങ്ഡത്തില്‍ വെങ്കി (ETV Bharat)

സിനിമയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്

ലാൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ 'വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സിനിമ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് മഴവിൽ മനോരമയിലെ 'നായിക നായകൻ' എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്കും തുടർന്ന് 'ഉടൻ പണം' എന്ന ഷോയുടെ അവതാരകനായും എത്തുന്നത്. ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൂടെ ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത തുടർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്തു. ഖോ ഖോ, വേദ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. വേദ എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൽ എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടാണ് റിബൽ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. റിബലിലെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് കിങ്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത്. ചെയ്ത സിനിമകൾ വിജയമോ പരാജയമോ എന്ന് കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഓരോ സിനിമയിലെയും വേഷം അടുത്ത അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായാണ് കരുതുന്നത്.

റിബലിലൂടെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക്

നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ റിബൽ എന്ന സിനിമ കാരണമാണ് കിങ്ഡത്തി ലേക്കുള്ള വിളി വരുന്നത്. സംവിധായകൻ ഗൗതം തിന്നാനൂരിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നെങ്കിലും ആരോ പറ്റിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കരുതിയത്. എങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കോളിനു പിന്നിലും നമുക്ക് ഒരു കണിക ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംവിധായകനെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ടത്. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞതോടെ അതൊരു പ്രാങ്ക് കോൾ അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

venkitesh Venky, Kingdom
റിബൽ (ETV Bharat)
കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ സസ്പെൻസ് ഒന്നും എന്നോട് കാണിച്ചില്ല. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിനിമയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴാണ് കഥാപാത്രം ഇത്രയധികം വലുപ്പമുള്ളതാണെന്നും പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നത്.. തെലുഗു ഭാഷ പരിചയംകിങ്ഡത്തിനു മുന്‍പ്, ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മറ്റൊരു തെലുഗു ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നു പോയി. ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തെലുഗു ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി. ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കരിയറിലെ സ്ട്രെഗ്ളിങ് സ്റ്റേജ് ആണ്. കിങ്ഡം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് ഡയലോഗുകൾ മനപ്പാഠമാക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി തെലുഗു ഭാഷയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെറ്റിൽ ഞാൻ കൂടുതലും തെലുഗിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് ഭാഷ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഈ സിനിമയുടെ പ്രീ റിലീസ് ഇവൻ്റിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെലുഗിൽ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ അതൊരു ബേസിക് തെലുഗു മാത്രമാണ്. ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള പരിജ്ഞാനം ഇപ്പോഴും ഇല്ല. സെറ്റിൽ മലയാളികളായി ക്യാമറാമാൻ ജോമോൻ ടി ജോൺ, ബാബുരാജ് ചേട്ടൻ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മലയാളത്തിന് അവിടെ മലയാളവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
venkitesh Venky, Kingdom
വെങ്കി (ETV Bharat)
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, സത്യദേവ്, സംവിധായകൻ ഗൗതം തിന്നാനൂരി എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള അനുഭവം

കഴിഞ്ഞവർഷം മെയ് 9നാണ് കിങ്ഡം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്.. ഏകദേശം ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്രയായിരുന്നു. ആഘോഷപൂർണമായ ഒരു സെറ്റ് ആയിരുന്നു. വർക്ക് ചെയ്യാൻ കംഫർട്ടബിൾ. തെലുഗു ഡയലോഗ് മനപ്പാഠം പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആയതിനാല്‍ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അപ്പുറത്തുള്ള മേഖലകളിൽ ഒന്നും അധികം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന സങ്കടമേ ഉള്ളു.

venkitesh Venky, Kingdom
കിങ്ഡത്തില്‍ വെങ്കി (ETV Bharat)
ഈ സിനിമയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്തത് ജഴ്സി പോലൊരു സൂപ്പർ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗൗതം സാറിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെയാണ്. ഓരോ ചെറിയ ഷോട്ടിനും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് തോന്നും. ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർണതലത്തിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മാതൃകയാണ്. ഒന്‍പത് വർഷത്തെ സിനിമ/ മീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേന ഞാനൊരു പുതുമുഖമാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയോടും സത്യദേവിനോടും എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നോടും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. വിജയും , സത്യദേവും എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണ വളരെ മികച്ചത് തന്നെ. അവരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ച നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് കഥാപാത്രത്തെ എനിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ട സാറിൻ്റെ പിന്തുണ ഒന്നു കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററിൽ എൻ്റെ മുഖം വരുമെന്ന് പോലും ഞാൻ കരുതിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ്. ഒരു കലാകാരൻ വളർന്നുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രം മറ്റൊരാളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാകും ചെയ്യുക.
venkitesh Venky, Kingdom
കിങ്ഡം ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്റില്‍ വെങ്കി (ETV Bharat)
മലയാളത്തില്‍നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം


തെലുഗു സിനിമാലോകവും മലയാള സിനിമeലോകവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭക്ഷണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഒഴിവായിരിക്കും. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ തന്നെയാണ്. ചിത്രീകരണ രീതിയിൽ പോലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ കിങ്ഡം ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ചിത്രമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ചില സൗകര്യക്കൂടുതലും സമയക്കൂടുതലും ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം.

venkitesh Venky, Kingdom
കിങ്ഡത്തില്‍ വെങ്കി (ETV Bharat)
സിനിമയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ബിസിനസ് സംരംഭം


ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ തെക്കേ നടയിൽ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് 'സുട സുട ഇഡലി' എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. വിവിധതരത്തിലുള്ള ഇഡലി വിഭവങ്ങളാണ് അവിടെ വിളമ്പുക. വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ 12 വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം. സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളുമായി പോകുമ്പോള്‍ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത്. ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാന്‍ അവിടെ ഉണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ എനിക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയും സ്നേഹവും വളരെ വലുതാണ്.

പുതിയ പ്രോജക്ടുകള്‍

തെലുഗിൽ നിന്നും തമിഴിൽ നിന്നും പുതിയ ചില നല്ല അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രോത്സാഹനം അതിനു വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്.

