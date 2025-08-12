ETV Bharat / entertainment

ഉർവശിയും ജോജുവും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയും ഒന്നിക്കുന്ന 'ആശ'യുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി - AASHA FILMING BEGINS

ദേശീയ പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ഉർവശിയും വിജയ രാഘവനും ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്നു എന്ന കൗതുകവും ആശ എന്ന സിനിമയ്ക്കുണ്ട്

'ആശ'യുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read

മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരങ്ങളായ ഉർവശിയും ജോജു ജോർജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ 'ആശ'യുടെ ചിത്രീകരണം എറണാകുളത്ത് ആരംഭിച്ചു. കാലടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയും സ്വിച്ചോൺ കർമവും തൃക്കാക്കര വാമന മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിജയരാഘവൻ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, പണി ഫെയിം രമേഷ് ഗിരിജ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. അഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. ദേശീയ പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ഉർവശിയും വിജയ രാഘവനും ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്നു എന്ന കൗതുകവും ആശ എന്ന സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.

അജിത് വിനായക ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. പൊന്‍മാന്‍, ഗഗനാചാരി, ബാന്ദ്ര, മദനോത്സവം, സര്‍ക്കീട്ട് തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്‍റേതായി എത്തുന്ന സിനിമയാണിത്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പോസ്റ്ററും അടുത്തിടെ അണിയറപ്രവർ‍ത്തകർ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. നവാഗതനായ സഫർ സനലാണ് ആശ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ജോജു ജോർജും അഭിനേത്രി രമേഷ് ഗിരിജയും തിരക്കഥ രചനയിൽ സംവിധായകന് ഒപ്പമുണ്ട്.

ഛായാഗ്രഹണം: മധു നീലകണ്ഠൻ, എഡിറ്റർ: ഷാൻ മുഹമ്മദ്, സംഗീതം: മിഥുൻ മുകുന്ദൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിങ്ക് സൗണ്ട്: അജയൻ അടാട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: വിവേക് കളത്തിൽ, മേക്കപ്പ്: ഷമീർ ഷാം, കോസ്റ്റ്യൂം: സുജിത്ത് സി.എസ്, സ്റ്റണ്ട്: ദിനേഷ് സുബ്ബരായൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മാലവട്ടത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: രതീഷ് പിള്ള, അസ്സോസിയേറ്റ്സ്: ജിജോ ജോസ്, ഫെബിൻ എം സണ്ണി, സ്റ്റിൽസ്: അനൂപ് ചാക്കോ, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോടൂത്ത്സ്.
