മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരങ്ങളായ ഉർവശിയും ജോജു ജോർജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ 'ആശ'യുടെ ചിത്രീകരണം എറണാകുളത്ത് ആരംഭിച്ചു. കാലടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയും സ്വിച്ചോൺ കർമവും തൃക്കാക്കര വാമന മൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിജയരാഘവൻ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, പണി ഫെയിം രമേഷ് ഗിരിജ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. അഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. ദേശീയ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ഉർവശിയും വിജയ രാഘവനും ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്നു എന്ന കൗതുകവും ആശ എന്ന സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.
അജിത് വിനായക ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. പൊന്മാന്, ഗഗനാചാരി, ബാന്ദ്ര, മദനോത്സവം, സര്ക്കീട്ട് തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റേതായി എത്തുന്ന സിനിമയാണിത്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പോസ്റ്ററും അടുത്തിടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. നവാഗതനായ സഫർ സനലാണ് ആശ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ജോജു ജോർജും അഭിനേത്രി രമേഷ് ഗിരിജയും തിരക്കഥ രചനയിൽ സംവിധായകന് ഒപ്പമുണ്ട്.
