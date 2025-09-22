ETV Bharat / entertainment

'ഇന്ത്യയുടെ മസിലളിയന്‍';ബോളിവുഡില്‍ ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റില്‍ ഒന്നല്ല രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍, കൈകോര്‍ക്കുന്നത് വമ്പന്‍ നിര്‍മാണക്കമ്പനിയുമായി

പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ഉണ്ണിമുകുന്ദന് ഇരട്ടി മധുരം; സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്‍റെ ക്യാപ്‌റ്റനായി ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ (Photo@Unnimukundan instagram)
ടന്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയുമായി ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ നിര്‍മാണ കമ്പനി. റിലയന്‍സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്‌സിന്‍റെ രണ്ട് ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് പ്രൊജക്‌ട് സിനിമകളിലാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിമുകുന്ദന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ദിനമായ സെപ്‌റ്റംബര്‍ 22 നാണ് പുതിയ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ തന്നെയാണ് ഈ വലിയ വാര്‍ത്ത പങ്കുവയ്ക്കുവാന്‍ തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ എന്നും റിലയന്‍സ് എന്‍റര്‍ടൈന്‍മെന്‍റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിച്ചു.

‘‘ഇന്ത്യയുടെ മസിൽ അളിയൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ റിലയൻസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ട്. ഈ വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തേക്കാള്‍ മികച്ച വേറെ ദിവമില്ല. സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍", റിലയന്‍സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സ് കുറിച്ചു.

മാർക്കോയ്ക്ക് ശേഷം പാൻ-ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ താരമായി മാറിയ ഉണ്ണിമുകുന്ദന്‍റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കുമിത്. മലയാള സിനിമാ നടന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘മാ വന്ദേ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഭാരതത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ദാമോദർ മോദിയായി അഭിനയിക്കുന്നു. ഇത് പാൻ-വേൾഡ് റിലീസ് ചിത്രമാണിത്.

സംവിധായകൻ ജോഷിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ജോഷിയുടെ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ. പി ആര്‍ ഒ എ എസ് ദിനേശ്.

ഉണ്ണിക്ക് പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ഇരട്ടി മധുരം

പിറന്നാല്‍ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 22) ന് സമ്മാനമായി സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്‍റെ ക്യാപ്‌റ്റനായി ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍. നവംബറിലാണ് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് നടക്കുക. മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി ബംഗാൾ പഞ്ചാബി ഭോജ്പുരി തുടങ്ങി എട്ട് ഭാഷാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് സിസിഎല്ലിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ടീമാണിത്. 2014ലും 2017ലും റണ്ണറപ്പായിരുന്നു. ഇത്തവണ പുതുമുഖങ്ങളും കളിക്കളത്തിലുണ്ടാകും.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ (Special Arrangements)

കേരള സ്‌ട്രൈക്കേഴിസിന്‍റെ സഹ ഉടമയായ രാജ്‌കുമാര്‍ സേതുപതിയാണ് ക്യാപ്‌റ്റനായി ഉണ്ണിമുകുന്ദനെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍റെ പാഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ണിയെ ക്യാപ്റ്റനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണമെന്ന് രാജ്‌കുമാര്‍ സേതുപതി പറഞ്ഞു. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ഭാഗമായിരുന്നു.

ടീമിന്‍റെ പരിശീലന ക്യംപ് ഒക്‌ടോബര്‍ പകുതിയോടെ ആ രംഭിക്കും. ഈ ക്യാമ്പിൽ വച്ചായിരിക്കും മറ്റു അംഗങ്ങളെ ടീം മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

Also Read:ആഗോളതലത്തില്‍ 266 കോടി, തിയേറ്റര്‍ ഇപ്പോഴും ഹൗസ്‌ഫുള്‍; ലോക ഒടിടിയിലേക്ക് ഉടന്‍ എത്തുമോ? ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ദുല്‍ഖര്‍

