"മോദിജിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയും പ്രചോദനവും..പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ രണ്ട് വാക്കുകള് കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി"; പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതിന്റെ ആവേശത്തില് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവത കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ക്രാന്തികുമാര് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് നായകനാകാനൊരുങ്ങി മലയാളികളുടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്. 'മാ വന്ദേ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി എത്തുന്നത്.
Published : September 17, 2025 at 3:09 PM IST
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവത കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില് നായകനാകാനൊരുങ്ങി മലയാളികളുടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നിര്മ്മാതാക്കളായ സില്വര് കാസ്റ്റ് ക്രിയേഷന്സിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ക്രാന്തികുമാര് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിക്കുന്ന 'മാ വന്ദേ' എന്ന ചിത്രത്തില് പ്രധാനമന്ത്രിയായി എത്തുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്.
ഈ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ഉണ്ണി മുകുന്ദനും രംഗത്തെത്തി. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ, ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് അത്യന്തം വെല്ലുവിളിയും എന്നാല് പ്രചോദനവുമാണെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മയോടുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പര്യവേഷണം ചെയ്യന്നതെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
നരേന്ദ്രമോദി, ക്രാന്തികുമാര്, മാ വന്ദേ മൂവീ എന്നീ ടാഗോടു കൂടിയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് നേരാനും താരം മറന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് 75-ാം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു എന്നാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കുറിച്ചത്.
"വരാനിരിക്കുന്ന 'മാ വന്ദേ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിജിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിവരം അതീവ വിനയത്തോടെ ഞാന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രാന്തികുമാര് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം.
അഹമ്മദാബാദിൽ വളർന്ന ഞാൻ, എന്റെ ബാല്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി അറിയുന്നത് എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാണ്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, 2023 ഏപ്രിലിൽ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നേരിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മായാത്തൊരു നിമിഷമായി മാറിയിരുന്നു.
ഒരു നടന് എന്ന നിലയിൽ, ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് അത്യന്തം വെല്ലുവിളിയും അതേസമയം പ്രചോദനവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര അതുല്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നതിലുപരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോടുള്ള ആത്മബന്ധം പര്യവേഷണം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അദ്ദേഹവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലില് എന്റെ മനസ്സില് ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. “ഝൂക്ക്വാനു നഹി”, അതായത് “ഒരിക്കലും തലകുനിക്കരുത്” എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിയില് പറഞ്ഞത്. ആ വാക്കുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി.
'മാ വന്ദേ' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രധാന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിജിക്ക് 75-ാം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു", ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കുറിച്ചു.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച വരെയുമുള്ള യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുക. മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, ഗുജറാത്തി ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് ഭാഷകളിലായി പാന് ഇന്ത്യന് റിലീസായാകും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തുക. സില്വര് കാസ്റ്റ് ക്രിയേഷന്സിന്റെ ബാനറില് വീര് റെഡ്ഡി എം ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം നിര്വ്വഹിക്കുക.
