നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിൽ; പ്രധാനമന്ത്രിയായി മലയാളത്തിൻ്റെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് സിൽവർ കാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് ഈ വലിയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 12:25 PM IST
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതകഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'മാ വന്ദേ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ യുവതാരം ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് സിൽവർ കാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് ഈ വലിയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
വീർ റെഡ്ഡി എം നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വൻ ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ക്രാന്തികുമാർ സി എച്ചാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും വരെയുള്ള യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും ചിത്രത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയമാകും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തി, അത്യാധുനിക വിഎഫ്എക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി ഭാഷകളിലുള്ള പ്രാവീണ്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ 'മാ വന്ദേ'യുടെ ഭാഗമാകും. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്കോ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ലഭിച്ച പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ണിമുകുന്ദന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബയോപിക് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യും.
പാൻ ഇന്ത്യ റിലീസായി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ ജീവിതം പ്രേക്ഷകർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: മിറാഷിനെക്കുറിച്ച് ആസിഫ് അലി ചോദിച്ചത് ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രം, ദൃശ്യം ചരിത്രവിജയമാകുമെന്ന്പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല; വിശേഷങ്ങളുമായി ജീത്തു ജോസഫ്